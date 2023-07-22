Refuerzos y bajas del Tapatío para el Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX

Por fin comienza un torneo más en la Liga BBVA Expansión MX, el torneo Apertura 2023 se pondrá en marcha con la regreso del campeón de la liga de plata.

Tapatío arrancará el torneo contra Cancún FC para que arranque este sábado 22 de julio en punto de las 5 pm por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes de manera gratuita.

Pero antes de que arranque el certamen te contáremos los cambios del Tapatío para el Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX, hubo altas y bajas, además de un nuevo pastor para este Cantera del “Rebaño Sagrado”.

El Tapatío llega a este nuevo semestre como actual campeón de la división y como Campeón de Campeones y buscará defender sus títulos.

Las altas de Tapatío para el Apertura 2023

El cuadro rojiblanco se reforzó con Leonardo Sepúlveda, Saúl Zamora, Arturo Palma, Luis Rey y Sebastián ‘Chevy’ Martínez.

Las bajas de Tapatío para el Apertura 2023

Los jugadores que causaron baja fueron Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet, quiénes se fueron en calidad de préstamos a FC Juárez, además de André Alcaráz, mismo que está en los Venados de Merida.

Nuevo entrenador del Tapatío

Luego de la salida de Gerardo Espinoza de la dirección técnica del equipo, pues fue nombrado entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, fue nombrado como estratega del Tapatío Arturo Ortega.

En el semestre anterior, Ortega se hizo cargo de las Chivas Sub 20.

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Convocatoria de Tapatío vs Cancún

Porteros:

Eduardo García, Raúl Rangel.

Defensas:

Juan de Dios Aguayo, Luis Rey, Luis Carrillo, Gabriel Martínez, Miguel Gómez, Mateo Chávez.

Medios:

Gilberto García, Matías Cendejas, Saúl Zamora, Alejandro Organista, Gael García, Dylan Guajardo.

Delanteros:

Deivoon Magaña, Sebastián Martínez, Luis Puente, Jonathan Parra, Benjamín Sánchez, José González, Arturo Palma.

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