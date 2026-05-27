Álvaro Fidalgo dijo algo sobre sus primeros meses lejos de Club América y conmovió a todos

Ya han pasado varios meses desde que Álvaro Fidalgo abandonó el Club América para emprender un nuevo desafío en Europa. El mediocampista mexicoespañol, que dejó un legado difícil de igualar en el Nido de Coapa, cerró la temporada 2025-26 jugando para el Real Betis y buscará alcanzar nuevos objetivos tras la Copa del Mundo. En este contexto, el ‘Maguito’ dejó sus sensaciones tras su regreso al continente europeo.

Acostumbrado a la vida en México, Fidalgo y su familia tuvieron que adaptarse nuevamente al suelo español. Por este motivo, el jugador de 29 años aprovechó el fin de temporada para expresar sus sensaciones tras regresar a España luego de cinco años viviendo en territorio azteca. Según lo dicho por el mediocampista, se mostró satisfecho con su primera temporada tras su vuelta y espera con ansias la próxima edición de la UEFA Champions League.

El mensaje de Álvaro Fidalgo tras culminar la temporada con Betis

“Estos primeros meses en Sevilla fueron increíbles. Trabajando, adaptándome, aprendiendo en el césped y cerca de mi familia. Termino la temporada con el Betis satisfecho por conseguir un objetivo grupal tan importante como la Champions. Esto acaba de empezar. Gracias a todos“, fue lo que expresó el exAmérica junto a un rollo fotográfico de sus días en el conjunto sevillano.

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Cabe destacar que Betis finalizó la temporada en la quinta posición de La Liga, un logro muy importante para el proyecto deportivo de la institución. Con este desempeño a lo largo de la campaña, el conjunto verdiblanco consiguió su boleto hacia la próxima Champions League que se jugará en el curso 2026-27. Será un desafío interesante para el equipo y sobre todo para Fidalgo, quien disputará la competición por primera vez en su carrera.

Fidalgo cierra la temporada con pocos minutos

A pesar de haber regresado a la élite del futbol europeo, el nacido en Oviedo no tuvo su mejor cierre de temporada en España. Teniendo en cuenta los últimos cinco juegos del Betis, el ‘Maguito’ disputó apenas 55 minutos de 450 posibles. Fidalgo fue relegado al banco de suplentes, observando tres duelos completos desde la banca y disputando apenas 10 minutos en la última jornada frente al Levante.

De todos modos, Fidalgo ya está concentrado con la Selección Mexicana, listo para iniciar su recorrido en la Copa del Mundo. Es un hecho que el exAmérica formará parte de la convocatoria final de Javier Aguirre y, pese a los pocos minutos acumulados en la última recta de la temporada, tiene altas probabilidades de ser titular en el mediocampo de México a lo largo de la justa mundialista.

