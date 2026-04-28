Álvaro Fidalgo conseguiría algo especial para él ante la inminente baja de una figura de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) finalmente reveló la lista de jugadores de la Liga BBVA MX que han sido convocados para afrontar el proceso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una de las grandes ausencias dentro de la lista es Charly Rodríguez, quien ha tenido un alto nivel con Cruz Azul a lo largo de la temporada, pero que quedó fuera de la convocatoria. Ahora Álvaro Fidalgo tendrá su deseo anhelado.

Ante la baja del mediocampista de La Máquina, es prácticamente un hecho que Fidalgo portará el dorsal número ‘8’ de la Selección Mexicana. Cabe resaltar que el centrocampista español naturalizado mexicano lució dicho dorsal durante su etapa más gloriosa con el Club América. El ‘Maguito’ consiguió ganar el tricampeonato de la Liga BBVA MX y ahora podrá tener el mismo número en su espalda durante el Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

Cabe destacar que el futbolista del Real Betis se ganó rápidamente la confianza de Javier Aguirre. Tuvo su primera convocatoria en los últimos días del mes de marzo, siendo titular en los juegos amistosos contra Portugal y Bélgica. Estos dos partidos, sumado a su desempeño en el futbol europeo, bastarán para que Fidalgo se cuele en la lista de la Selección Mexicana por encima de jugadores como Charly Rodríguez y Marcel Ruiz.

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Fidalgo recupera ritmo de cara al Mundial

El mediocampista con pasado en el América volvió a sumar minutos en el futbol español. Fue titular en el empate contra Real Madrid correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga y fue reemplazado en el minuto 45 para darle lugar a Marc Roca. De esta manera, Fidalgo sumó su séptimo partido jugado en la temporada con Betis y su séptima titularidad desde su llegada a España.

De momento lleva solo un gol anotado y consiguió disputar un total de 492 minutos con el conjunto sevillano. Por otro lado, el ‘Vasco’ Aguirre lo considera una pieza clave en su esquema de la Selección Mexicana, por lo que tendrá protagonismo durante la Copa del Mundo. Se estima que el ‘Maguito’ sea titular el 11 de junio en el primer partido del torneo contra Sudáfrica, escenario donde podrá demostrar su futbol ante los ojos del mundo.