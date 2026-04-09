Álvaro Fidalgo sufre en su nuevo equipo: salió de Club América y en Europa no lo valoran

Álvaro Fidalgo cumplió su sueño de regresar a Europa tras haber dejado un legado histórico en el Club América. El mediocampista español naturalizado mexicano volvió a su país natal al presentarse la oportunidad única de jugar para el Real Betis y, si bien es cierto que destacó en sus primeros partidos, la afición española ha comenzado a cuestionar su fichaje debido a sus rendimientos más recientes.

El ex América volvió a ser titular en Betis tras dos partidos consecutivos estando en la banca y su regreso al once inicial no fue el esperado. Participó 63 minutos en el empate contra Braga por los Cuartos de Final de la UEFA Europa League y su juego en el mediocampo fue intrascendente, según los aficionados del conjunto sevillano. En redes sociales, Fidalgo no recibió los mejores mensajes por parte de la afición.

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La afición del Betis destruye a Fidalgo

“Vaya fichajito el de Fidalgo. No hay nada en lo que destaque o haga bien”, expresó un aficionado en la red social de X, mientras que otro soltó: “Preguntábamos por qué no jugaba Fidalgo, pues sería por eso: fallando todos los pases”. Otros fanáticos mencionan que su fichaje no era una prioridad, como sí lo era reforzar el ataque: “Había que traer al paquete de Fidalgo. No hacía falta un delantero…”.

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Cabe destacar que Fidalgo volvió a ser titular con el Betis luego de tres partidos. La última vez había sido el pasado 15 de marzo, cuando disputó 87 minutos ante el Celta de Vigo correspondiente a LaLiga. Su presente en España no es el mejor y la afición demuestra que su adaptación al futbol europeo le está costando más de lo que se imaginaba, unos primeros meses muy difíciles en Europa para el mediocampista.

Fidalgo no estuvo cómodo en Betis

En el reciente juego del Betis, Fidalgo regresó a la titularidad, pero de una manera a la que no estaba acostumbrado. Manuel Pellegrini, su entrenador, decidió colocar al futbolista de 29 años como mediocampista ofensivo por detrás de los delanteros, una posición a la que no estaba acostumbrado en el futbol mexicano.

El mexicano se vio incómodo dentro del terreno de juego y no pudo desplegar su futbol como nos tiene acostumbrados. Ese rendimiento, a raíz de su posición en el campo, fue lo que fastidió a los fanáticos del Betis, quienes no dudaron a la hora de criticarlo en las redes sociales. Mientras tanto, Fidalgo mantiene su cabeza fría, enfocado en el próximo partido y en la Selección Mexicana.

