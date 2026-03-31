La verdad de por qué Álvaro Fidalgo debe ser titular siempre en México con Javier Aguirre

Álvaro Fidalgo cumplió dos de sus sueños más anhelados en un abrir y cerrar de ojos: representar a México y regresar a Europa para jugar en una liga de alto nivel. El actual futbolista del Real Betis de España se adaptó fácilmente a LaLiga y esto llevó a que Javier Aguirre lo convocara para los amistosos de la Selección Mexicana en esta fecha FIFA de marzo. Sin embargo, nadie se imaginaba este incréible nivel del ‘Maguito’ en tan poco tiempo.

Fidalgo fue titular en el empate a cero contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte y se llevó los aplausos de todas las gradas. Resulta que el mediocampista español naturalizado mexicano tuvo un partido impecable ante los europeos, donde no falló ni siquiera un pase a la hora de conectar con sus compañeros en campo rival.

|Crédito: Mexsport

De acuerdo a la plataforma de datos Statiskicks, el ex Club América registró un cien por ciento de efectividad en pases en campo rival durante el juego ante Portugal. Este dato enaltece aún más a Fidalgo, principalmente por la calidad del rival (Top 5 en el ranking FIFA) y por haber sido su debut oficial en la Selección Mexicana, demostrando que el mediocampista de 28 años está listo para los grandes escenarios.

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Nadie lo había logrado antes

Fueron 19 los pases que el jugador del Betis intentó en campo portugués y todos ellos terminaron en los pies de un compañero. Ni Marcel Ruiz, ni Charly Rodríguez, ni Orbelín Pineda, ni Obed Vargas, ni ningún otro centrocampista mexicano había logrado alcanzar la precisión perfecta en campo rival antes que Fidalgo, una estadística que lo coloca como indispensable en el equipo pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

|Reuters

Cabe destacar que Álvaro jugó un total de 60 minutos en su debut con la Selección Mexicana y fue reemplazado en la segunda parte por Erick Sánchez. De momento, Javier Aguirre no ha confirmado la alineación que utilizará México para enfrentar a Bélgica en Chicago esta noche, pero es probable que Fidalgo tome un descanso para probar a otros futbolistas pensando en lo que viene.

Fidalgo apunta a ser titular en el Mundial 2026

Dejó sensaciones positivas en su debut, demostrando argumentos para competir por un puesto en el once titular, e incluso perfilarse como una pieza fija en el mediocampo mexicano. Si Fidalgo logra mantener este nivel tanto en el equipo nacional como en España, es prácticamente un hecho que podría iniciar como titular en futuros compromisos importantes, precisamente, en la Copa del Mundo.

