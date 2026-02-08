Álvaro Fidalgo debuta con victoria en LaLiga y su actuación no deja indiferentes a la afición de Betis

Álvaro Fidalgo disputó su segundo partido con el Real Betis en España y, aunque su debut fue desafortunado al sufrir una goleada ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, este domingo 8 de febrero ha tenido su revancha ante los Colchoneros en LaLiga y lo hizo con una valiosa victoria que le permitió sumar tres puntos y mostrarse con los aficionados de su equipo que ya han comenzado a elogiarlo.

Álvaro Fidalgo se roba los elogios en su segundo partido con el Real Betis

Álvaro Fidalgo disputó 87 minutos en la victoria del Real Betis sobre el Atlético de Madrid en la Jornada 23 de LaLiga y dejó gratas impresiones en la afición del conjunto bético que lo reconoció a través de las redes sociales.

El Betis compartió un posteo en donde destacó la primera titularidad y victoria del equipo y los usuarios respondieron sobre la grata impresión que les dejó el partido de Fidalgo.

Primera titularidad.

Partidazo.

Victoria.



Vaya estreno del Maguito 🎩 pic.twitter.com/1vYe4ufj5L — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 8, 2026

"El otro día, pese al contexto, ya me gustó. Hoy más aún y lo que le queda por demostrar". "Acierto total de jugador, pero sigue faltando un delantero". "La familia Bética está muy orgullosa de tu calidad y actitud". "Qué bien ha jugado este tio". "Me caes bien y eres buenísimo. Yo te quiero ya, no sé el resto", fueron algunos de los comentarios que emitieron los aficionados de Betis en las redes sociales.

El centrocampista incluso fue comparado con Sergio Canales, leyenda del Real Betis que actualmente milita con los Rayados de Monterrey de la Liga BBVA MX, por lo que se espera que pueda seguir enamorando a la afición bética con sus actuaciones.

El Real Betis marcha actualmente en la quinta posición de la tabla con 38 puntos y busca es meterse a puestos de UEFA Champions League.

