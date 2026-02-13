ÚLTIMA HORA: Fidalgo luce la bandera de México en el uniforme del Betis

La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis ha generado grandes expectativas. Tras salir del Club América para jugar con el cuadro de LaLiga, el jugador mexicano ya vio sus primeros minutos con el equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Luego de la autorización de la FIFA para que Álvaro Fidalgo juegue representando a la Selección Mexicana, el mediocampista de 28 años de edad ya luce la bandera mexicana en el uniforme del Betis. En una edición especial haciendo un homenaje al ‘Día de Muertos’, la escuadra de la la capital de Andalucía ha puesto a la venta una camiseta especial con precio de 59,95 euros, es decir, poco más de 1200 pesos mexicanos.

En su nueva etapa jugando para el Betis, el exjugador del Club América ya registra dos partidos jugados acumulando un total de 132 minutos de actividad. Anteriormente, con el cuadro azulcrema Álvaro Fidalgo vio 227 encuentros disputados en los que hizo 22 goles y dio 30 asistencias.

Durante la Temporada 2025/26 de LaLiga, el Betis comandado por Manuel Pellegrini se ubica en el quinto puesto de la clasificación con 38 puntos, resultado de 10 victorias, ocho empates y cinco derrotas.

¿Cuándo juega Fidalgo con l Betis?

Para la Jornada 24, el equipo en el que milita Álvaro Fidalgo visita al Mallorca en la cancha de Son Moix. El cuadro de la ciudad de Palma se ubica en el lugar 16 de la clasificación al borde de los puestos de descenso.

