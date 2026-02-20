Álvaro Fidalgo rompe el silencio y lanza un compromiso: “Si en algún momento me toca representar a México, voy a dejar la vida”

El jugador Álvaro Fidalgo ha dado una reciente entrevista en la que habló de su cambio de federación en el futbol, pasando de España a México destacando que no tiene nada seguro, que hizo el movimiento entendiendo lo que México ha influido en su vida y estando convencido de que si le toca representar a la Selección Mexicana, "dará la vida".

El jugador del Betis, ex del América desde hace unas semanas volvió a ganarse a la afición ahora con una declaración que muestra el aprecio por México y ese deseo que en efecto persigue pensando en el Mundial del 2026.

“Si en algún momento me toca representar a México, voy a dejar la vida”, comentó el apodado Maguito, quien podría ser convocado en próximas fechas por Javier Aguirre y es que no está en cuestionamientos su calidad, y menos ahora que se ha afianzado en el Betis, escuadra que compite seriamente en La Liga.

El momento le da esa favor para poder probarlo, llevarlo y como ha ocurrido en otros mundiales con naturalizados, eventualmente formar parte de la convocatoria final.

Descarta Fidalgo, que tenga una promesa o un lugar en Selección Mexicana

En una declaración que también ha llamado la atención, Fidalgo deja claro que nadie le ha prometido o brindado un lugar en la Selección Mexicana y todo ha sido perseguido por su deseo, por lo que sostuvo que "lo único que depende de mí es hacer las cosas bien cada fin de semana".

Además, el nacido en Oviedo, España comentó que su decisión no fue apresurada y lo pensó y analizó "junto a su familia, con Pilar (pareja) y amigos".

