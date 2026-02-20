Carlo Ancelotti no se guarda nada sobre caso Vinicius: “La reacción de Vinicius fue mala”

En días de polémica, Carlo Ancelotti fue cuestionado sobre las actitudes de su jugador en Brasil Vinicius y a quien también dirigió en el Real Madrid, explicando que la reacción que tuvo no fue buena, hablando del Clásico en contra del Barcelona, recordando que se enfadó cuando fue sustituido.

Te podría interesar: El motivo por el cual Hormiga González rechazó marcharse de las Chivas con destino al CSKA de Moscú

Carlo Ancelotti epxlicó que no hay nada por encima de las decisiones del equipo, por lo que se pronunció en contra de reacciones de ese calibre que exhiben situaciones.

"La reacción fue mala. Yo he hablado con Vinicius de esto. Un jugador no puede...tienes que respetar el entrenador, que puede fallar, los jugadores que entran", comentó sobre ese desplante al ex entrenador Xabi Alonso en el marco del importante encuentro.

Todo esto sucedió en una charla con el colaborador de Azteca Deportes, Jorge Valdano a quien le confió haber charlado con Vinicius recordando que en cuanto a compartamiento y desarrollo humano, hay una brecha estando con el Real Madrid y otra con el Real Madrid.

Te podría interesar: Neymar pone la fecha de su retiro y deja toda la decisión a lo que le dicte su corazón

¿La actitud de Vinicius tras ser sustituido contra el Barça?



🗣️ "La reacción fue mala. El jugador tiene que respetar al entrenador y a los compañeros".



Ancelotti, protagonista en #UniversoValdano.



Ya disponible en @MovistarPlus: https://t.co/5SrxCjwLIC pic.twitter.com/4YIOsmIjQb — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 20, 2026

Ancelotti se pronuncia sobre Arbeloa y Xabi Alonso en el papel de DT del Real Madrid

Sin entrar en muchos detalles, Ancelotti lamentó lo sucedido con Xabi Alonso al no poder tener éxito con el Real Madrid considerando que la adaptación es un factor muy relevante. En contraste también se pronunció sobre Arbeloa explicando que siempre fue un hombre importante en el vestidor a quien no hay duda, le desea todo el éxito en el banquillo merengue.

Te podría interesar: Real Madrid presenta las pruebas que buscan demostrar que un jugador del Benfica es culpable de racismo