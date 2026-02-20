Este es el cambio que todos pedían en Club América y André Jardine escuchó para el Clausura 2026

Así como la principal noticia de los últimos días fue que André Jardine haría modificaciones en el mediocampo para el partido entre el Club América y el Puebla, ahora también se reveló que este viernes realizará un cambio que todos los aficionados azulcremas pedían. Por fin el entrenador brasileño cumplirá el reclamo de los fanáticos de las Águilas.

Mientras que hay un jugador que llegó a valer 182 millones en Club América y hoy demuestra por qué es tan caro en Europa, los aficionados americanistas hoy se centran en lo que será el partido con La Franja en el Estadio Cuauhtémoc. Para este encuentro, el entrenador Jardine reemplazará a Kevin Álvarez con Aarón Mejía, un cambio que muchos pedían.

¿Qué dijo André Jardine sobre Kevin Álvarez en América?

“Kevin cuenta con todo nuestro apoyo, queriendo dar la vuelta (...) los abucheos, en clubes como este, son parte”, aseguró el entrenador de las Águilas en rueda de prensa. Acto seguido, el propio Jardine reconoció que este lateral derecho sería banca contra Puebla “para darle una pausa y un poco de aire”, algo que necesita ante las críticas de los fanáticos azulcremas.

Resulta que entre los aficionados de las Águilas de Coapa hay cierto enojo con el lateral derecho de 27 años porque no ha tenido buenos rendimientos en este Clausura 2026. Ante los malos resultados, es común que los fanáticos busquen responsables individuales al mal momento del equipo, razón por la que Álvarez necesita un respiro.

André Jardine hará varios cambios en el partido ante Puebla

Distintos reportes indican que, además de la salida de Kevin Álvarez, Jardine también piensa en alinear en su equipo titular a la mayoría de sus compatriotas brasileños, incluso se habla de que el mediocampo puede estar conformado por Rodrigo Dourado, Vinícius Lima y Raphael Veiga. De esa manera, intentará volver a la senda del triunfo.

Cabe destacar que América está 10º en el Clausura 2026, con apenas 8 puntos en 6 jornadas disputadas. Además, viene de perder el Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara. Ahora quieren dar vuelta las cosas en “El Coloso de la Colonia Maravillas”.

