OFICIAL: Entrenador del Club América confirma 4 bajas para los próximos partidos
El América sufrirá la ausencia de 4 futbolistas para lo que viene en el Apertura 2026
El inicio del torneo dejó buenas noticias para el Club América, pero también una situación que obligará a realizar modificaciones en las próximas jornadas. Después de conseguir otra victoria contundente, el entrenador confirmó que cuatro futbolistas importantes no estarán disponibles durante las siguientes semanas.
El entrenador del América Femenil, Ángel Villacampa, reveló que Montserrat Saldívar, Arantza Segura, Valentina Murrieta y Alexa Soto dejarán temporalmente al América para concentrarse con la Selección Mexicana Sub-20. Las cuatro fueron convocadas para disputar la Copa Mundial Femenil Sub-20 de Polonia, que comenzará en septiembre.
Las palabras del entrenador del Club América sobre las bajas
Después de la goleada ante Puebla, Villacampa explicó que perderá a las cuatro futbolistas debido a sus compromisos con el combinado nacional.
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“Son cuatro jugadoras que se van con la Sub-20, Montse Saldívar, Arantza Segura, Valentina Murrieta y Alexa Soto”, explicó el entrenador.
¿Hasta cuándo serán baja estas cuatro estrellas del América?
Las futbolistas deberán concentrarse con la Selección Mexicana Sub-20 desde el 17 de agosto y trabajarán en el Centro de Alto Rendimiento hasta el 23, antes de viajar a Polonia. El Mundial se disputará del 5 al 27 de septiembre, por lo que su ausencia se extenderá durante cerca de un mes.
México debutará ante Benín el 5 de septiembre, enfrentará a Polonia el 8 y cerrará la fase de grupos contra Argentina el 11. Los partidos se disputarán en Katowice. Por lo tanto, Villacampa deberá administrar su plantilla que no contará con sus jóvenes estrellas de la Selección Nacional.
El inicio positivo del Club América en el Apertura 2026
Tras conquistar el Clausura 2026, la Copa de Campeonas de Concacaf y el Campeón de Campeonas, las Águilas comenzaron la defensa de su campeonato con una victoria 3-0 sobre Santos Laguna como visitantes. En la Jornada 2, América tuvo una actuación todavía más contundente y goleó 10-0 a Cruz Azul.
Finalmente, en la Jornada 3, las azulcremas derrotaron 5-1 a Puebla. Con tres triunfos en sus primeros encuentros, el equipo mantiene el paso perfecto. Este 23 de agosto visitarán al Necaxa, ya sin sus cuatro futbolistas jóvenes estrellas.