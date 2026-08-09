Sebastián Abreu explica por qué la MLS logra imponerse sobre la Liga BBVA MX en la Leagues Cup

La Liga BBVA MX ha tenido dificultades a la hora de enfrentar a equipos de la MLS en la presente edición de la Leagues Cup. Varios clubes poderosos del futbol mexicano ya no tienen oportunidad de avanzar a los Cuartos de Final, como es el caso de Chivas y Pumas, por ejemplo. Sin embargo, para Sebastián Abreu existe una explicación concreta que justifica este desbalanceo entre los equipos de cada país.

En la previa del cruce entre Xolos de Tijuana y San Diego FC, el técnico uruguayo pasó por conferencia de prensa y aseguró que los clubes de la Liga BBVA MX presentan una desventaja clara respecto a los equipos de la MLS. Según su visión, esto se debe a los constantes traslados dentro de Estados Unidos, mientras que sus rivales no afrontan cambios en sus logísticas.

Abreu explica la diferencia de nivel entre la Liga MX y la MLS en la Leagues Cup

“Ya lo han hablado entrenadores de mucho más prestigio y trayectoria que la mía, con más conocimiento y vivencia de este tipo de torneos: hay una desventaja claramente. No hay que ser Einstein para darte cuenta de que tienes que andar recorriendo todo el país, a tres días jugar, y el equipo local te espera en su casa, en su cama, en su comida, con sus horarios. Indudablemente esto es físico y, al ser físico, termina pasando factura”, confesó.

|MEXSPORT

En este contexto, el entrenador charrúa compartió que busca administrar las cargas en Xolos para evitar consecuencias negativas tras la reanudación de la Liga BBVA MX.

“Independientemente de eso, desde el lado nuestro, humildemente, en lo que uno puede aportar para el club, es aprovechar este tipo de torneos, disfrutarlos, tomar los recaudos necesarios desde los volúmenes y las recargas para no sufrir ningún tipo de lesiones, para no sufrir después cuando se reintegre la actividad en el medio local”.

TE PUEDE INTERESAR:



Tijuana buscará su primer triunfo en Leagues Cup

Tijuana intentará recuperarse este domingo 9 de agosto cuando visite a San Diego FC en el Snapdragon Stadium. El encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes fronterizos.

Los dirigidos por el ‘Loco’ Abreu llegan tras perder 2-0 ante Austin FC en su debut, mientras que San Diego cayó 3-1 frente al América. Por ello, Xolos necesita conseguir su primer triunfo para mantenerse con posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final antes de disputar su último partido de la Fase Uno.