La última vez que América fue eliminado en cuartos de final

El América volvió a quedar fuera de unos cuartos de final de la Liga MX después de cuatro años sin tropezar en esa instancia. La racha llegó a su fin esta noche en el Apertura 2025, cuando Monterrey logró imponerse en una eliminatoria que terminó con un dramático 3-2 global. Las Águilas estuvieron a segundos de avanzar por octava ocasión consecutiva, pero Germán Berterame silenció el Estadio Ciudad de los Deportes con un cabezazo al minuto 93 que selló el pase de los regiomontanos.

El golpe fue especialmente duro para un equipo acostumbrado a sobrevivir esta fase sin mayores complicaciones desde el Clausura 2022, periodo en el que superaron todos sus duelos de cuartos de final hasta llegar a la final del Clausura 2025, aquella en la que Toluca frustró su intento de convertirse en el primer tetracampeón de los torneos cortos.

Finaliza nuestro torneo.

América no perdía unos cuartos de final desde 2021

Para encontrar la última eliminación azulcrema en esta ronda hay que remontarse al Apertura 2021. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Santiago Solari terminó la fase regular como líder, pero terminó cayendo ante Pumas con un global de 3-1. Tras un empate sin goles en Ciudad Universitaria, América se adelantó en la vuelta con un penalti de Emanuel Aguilera, aunque dos anotaciones de Washington Corozo y una más de Higor Meritão consumaron la sorpresa en el Estadio Azteca. Los universitarios avanzaron a semifinales, donde posteriormente serían eliminados por el Atlas.

El 2025 representó un contraste total en el Club América. El año comenzó con el impulso de haber logrado el tricampeonato en el Apertura 2024 y con el sueño del tetracampeonato más vivo que nunca. Sin embargo, la derrota frente a Toluca en la final del Clausura 2025, seguida de no jugar el Mundial de Clubes y esta inesperada caída ante Monterrey, dejaron al club sin títulos en un año que prometía marcar época en Coapa.

