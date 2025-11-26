André Jardine ya tiene definida la alineación para enfrentar a Rayados de Monterrey: los detalles

Comienza la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y todos los futboleros de México están en vilo por lo que serán estos cuartos de final. André Jardine –que tiene una ventaja con respecto al resto– ya tiene definida la alineación que usará en la visita del Club América a los Rayados de Monterrey este miércoles por el encuentro de ida.

En la última práctica que tuvo en Coapa este martes, el entrenador brasileño de 46 años decidió poner una alineación muy similar a la que viene utilizando en todos los partidos, incluso a pesar de que el América recupera a un crack de cara al duelo contra el Monterrey . En ese sentido, volverá a utilizar la táctica del 4-3-3 y buscará volverse con ventaja hacia CDMX.

André Jardine en Club América.

De este modo, la presencia de peso en el banquillo sería nada menos que Henry Martin, quien se recuperó de una lesión de rodilla y estará en condiciones para que André Jardine lo mande al campo de juego en el momento del partido que le resulte necesario. Eso sí, hay que recalcar que el delantero de 33 años no juega desde el 14 de septiembre (duelo vs. Chivas).

André Jardine decidió: La alineación del América para visitar a los Rayados de Monterrey

De acuerdo a lo que paró André Jardine en la última práctica, la alineación del Club América para visitar a Rayados de Monterrey es la siguiente: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, Érick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Se puede decir que el América va sin sorpresas al duelo. Únicamente Brian Rodríguez debió reemplazar a Allan Saint-Maximin en el XI inicial porque el francés presentó un cuadro febril muy fuerte.

MEXSPORT

¿Cuándo se juega la serie de Liguilla entre Rayados de Monterrey y Club América?

El partido de ida de los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX será este miércoles 26 de noviembre desde las 22:07 (CDMX) en el Estadio BBVA y con el arbitraje de Jesus Rafael Lopez Valle. En tanto, la revancha (vuelta) está prevista para el sábado 29 de noviembre a las 5:00 pm (CDMX) en el estadio Ciudad de los Deportes.

