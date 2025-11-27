América quiere reforzar su mediocampo y ya le echó el ojo a este crack que juega en la MLS

América le echó el ojo a un futbolista de la MLS para reforzar su mediocampo y su nombre es Oscar Pineda, quien llamó la atención de todos los aficionados con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17. El conjunto de Coapa ya analiza posibles prospectos de fichajes, pese a que actualmente disputa los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia en la que las lleva de perder al caer en el partido de ida contra Rayados de Monterrey .

El periodista Tom Borgert fue quien reveló que el canterano del Chicago Fire llamó la atención no solo del Club América, sino de varios equipos de la Liga BBVA MX, pues lo ven como un buen prospecto al futuro. Mismo caso es del delantero de Puebla, que se lo pelean 4 clubes del futbol mexicano .

Selección Nacional de México Oscar Pineda destacó con la Selección Nacional en el Mundial Sub-17, donde llamó la atención del América

“El destacado mediocampista de la academia del Chicago Fire, Oscar Pineda, impresionó a México en la Copa Mundial Sub-17. El Club América y otros de la Liga BBVA MX están interesados en ficharlo”, reveló el periodista de The Athletic.

¿Quién es Oscar Pineda, el jugador al que ya le echó el ojo América?

Oscar Pineda nació en Estados Unidos, pero por sus venas corre sangre mexicana gracias a sus padres. Pese a ello, el jugador de 17 años decidió en primera instancia representar a la Selección de las Barras y las Estrellas en las categorías Sub-15 y Sub-16.

Pineda optó años después portar la playera de la Selección Nacional, por lo que fue convocado para el Mundial Sub-17 de este 2025, torneo en el que destacó al disputar los 5 partidos con el equipo: 3 de fase de grupos y 2 de estancias finales.

Actualmente, el mediocampista forma parte de las inferiores del Chicago Fire de la MLS, donde trabaja todos los días con el objetivo de ganarse un lugar en el primer equipo, aunque ello no se podría dar, en caso de que las Águilas lo fichen.