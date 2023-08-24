André Jardine defiende a Emilio Lara tras abucheos en el Azteca

Las Águilas del América volvieron a volar y derrotaron 3-2 a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Azteca en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2023; sin embargo no fue una noche tan redonda e incluso algunos jugadores como Miguel Layún o Emilio Lara se llevaron abucheos por parte de los aficionados presentes, este último fue defendido por el director técnico, André Jardine en conferencia de prensa.

"Tenemos que tener calma, es un gran jugador, ya tiene muchos minutos pero cuando el entorno es positivo, no sólo Lara, todo nuestro equipo es joven, los jóvenes sienten más, si comienza algún abucheo lo van a sentir, desafortunadamente perdemos dos centrales como Néstor Araujo y Sebastián Cáceres, pero aquí estamos para corregirlos, avanzarlos, con la certeza qué tienen un futuro muy grande", mencionó el estratega en conferencia de prensa, tras el triunfo azulcrema.

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Por otro lado André Jardine aplaudió el esfuerzo de sus jugadores y aceptó que aunque aún tienen cosas por mejorar, siempre es mejor corregir las fallas con un triunfo y tres puntos en la bolsa.

"Primero la alegría porque la victoria era muy importante, siempre con la señal de alerta tenemos que ser más consistentes defensivamente, aún cometemos muchos errores, pero cuando ganas el partido puedes corregir con 3 puntos".

¿Qué piensa André Jardine de una posible convocatoria de Julián Quiñones a la Selección Mexicana?

"Pregunta difícil porque sé cómo es este momento, la responsabilidad qué tiene Jaime Lozano, hay muchos, jugadores que tiene México hay buenas opciones pero Julián entra en el rol, en algún momento va a tener oportunidad, jugador que va probándose muchos torneos, esta misión es pesadísima, hay que ver a todos los jugadores y ser justos", puntualizó el entrenador brasileño.

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