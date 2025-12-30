¡OFICIAL! América anuncia a nuevo refuerzo de cara al Clausura 2026

El América femenil se sigue armando y ya anunció de manera oficial a un refuerzo estelar de cara al Clausura 2026. Se trata de la defensa brasileña Isa Haas, quien firmó un contrato por tres años con las Águilas. La jugadora viajó y arribó a la Ciudad de México para integrarse de inmediato a los trabajos de pretemporada del equipo.

La operación por la central de tan solo 24 años marca un golpe sobre la mesa en el mercado de transferencias. Proveniente del Cruzeiro, su traspaso supera los 500 mil dólares, que la convierten en la segunda transacción más alta en la historia del fútbol femenil brasileño, solo por detrás del fichaje de la también azulcrema Priscila.

Un tono muy brasileño sonó en Coapa. Priscila lo escuchó primero. Ya sabemos por qué… alguien viene en camino. 🇧🇷🔜 🦅 pic.twitter.com/1xpvatyrxz — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 29, 2025

La presentación se realizó de manera creativa a través de un video en redes sociales, donde la propia goleadora Priscila le dio la bienvenida a su compatriota durante una llamada simbólica. Haas llega con un currículum sólido, formada en el Inter de Porto Alegre, tuvo una etapa en el Sevilla entre 2019 y 2024, precisamente donde el actual estratega americanista, Ángel Villacampa, la tuvo en su radar.

La defensora, quien fue capitana de la selección brasileña Sub-17 campeona sudamericana en 2018, deberá adaptarse con rapidez a la Liga BBVA MX Femenil. El equipo debuta en el torneo el próximo 5 de enero visitando a Santos Laguna, por lo que su incorporación al grupo será prioritaria desde su primer día en Coapa en busca de en este 2026 levantar el título del futbol femenil.

