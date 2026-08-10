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¿Cuándo se juega la Jornada 3 de la Leagues Cup?

En esta fecha comienza la jornada 3 de la fase 1 de la Leagues Cup 2026

Pachuca Querétaro Liga MX
Crédito: Mexsport

Escrito por: Amaury Torres - DR

Esta semana concluyó la jornada 2 de la Leagues Cup y hoy no tendremos actividad del torneo internacional, además de que los aficionados ya comienzan a alistarse para ver el regreso de la Liga BBVA MX, sin embargo, antes del arranque de la jornada 4 los equipos mexicanos deberán disputar la jornada 3 de la Leagues Cup sin importar si ya están eliminados matemáticamente de la fase dos del torneo.

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¿Cuándo se juega la jornada 3 de la Leagues Cup?

La jornada 3 de la Leagues Cup comenzará el martes 11 de agosto en punto de las 17:30 horas, los encargados de dar inicio a esta jornada serán:

  • Charlotte FC vs Pachuca
  • Columbus Crew vs Pumas

Mañana mismo juegan

  • Cincinnati vs Atlas
  • Minnesota vs Atlante
  • Real Salt Lake vs Juárez
  • Tigres vs Whitecaps

El miércoles jugarán:

  • Monterrey vs Nashville SC
  • Toluca vs FC Dallas
  • San Diego FC vs Puebla
  • Seattle Sounders vs Chivas
  • LAFC vs Querétaro

Partidos del jueves 13 de agosto:

  • Philadelphia Union vs Santos Laguna
  • NYC FC vs Necaxa
  • América vs Austin FC
  • Cruz Azul vs Chicago Fire
  • Timbers vs Xolos

De esta manera cierra la fase 1 de la Leagues Cup 2026, cabe mencionar que clasifican a la siguiente ronda los 4 mejores equipos de cada liga, 4 de la Liga BBVA MX y 4 de la Major League Soccer.; de momento, los clasificados serían por parte de la liga mexicana: América, Juárez, Cruz Azul y León; por parte de la MLS: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire y Cincinnati.

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