¿Cuándo se juega la Jornada 3 de la Leagues Cup?
En esta fecha comienza la jornada 3 de la fase 1 de la Leagues Cup 2026
Esta semana concluyó la jornada 2 de la Leagues Cup y hoy no tendremos actividad del torneo internacional, además de que los aficionados ya comienzan a alistarse para ver el regreso de la Liga BBVA MX, sin embargo, antes del arranque de la jornada 4 los equipos mexicanos deberán disputar la jornada 3 de la Leagues Cup sin importar si ya están eliminados matemáticamente de la fase dos del torneo.
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¿Cuándo se juega la jornada 3 de la Leagues Cup?
La jornada 3 de la Leagues Cup comenzará el martes 11 de agosto en punto de las 17:30 horas, los encargados de dar inicio a esta jornada serán:
- Charlotte FC vs Pachuca
- Columbus Crew vs Pumas
Mañana mismo juegan
- Cincinnati vs Atlas
- Minnesota vs Atlante
- Real Salt Lake vs Juárez
- Tigres vs Whitecaps
El miércoles jugarán:
- Monterrey vs Nashville SC
- Toluca vs FC Dallas
- San Diego FC vs Puebla
- Seattle Sounders vs Chivas
- LAFC vs Querétaro
Partidos del jueves 13 de agosto:
- Philadelphia Union vs Santos Laguna
- NYC FC vs Necaxa
- América vs Austin FC
- Cruz Azul vs Chicago Fire
- Timbers vs Xolos
De esta manera cierra la fase 1 de la Leagues Cup 2026, cabe mencionar que clasifican a la siguiente ronda los 4 mejores equipos de cada liga, 4 de la Liga BBVA MX y 4 de la Major League Soccer.; de momento, los clasificados serían por parte de la liga mexicana: América, Juárez, Cruz Azul y León; por parte de la MLS: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire y Cincinnati.
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