Esta semana concluyó la jornada 2 de la Leagues Cup y hoy no tendremos actividad del torneo internacional, además de que los aficionados ya comienzan a alistarse para ver el regreso de la Liga BBVA MX, sin embargo, antes del arranque de la jornada 4 los equipos mexicanos deberán disputar la jornada 3 de la Leagues Cup sin importar si ya están eliminados matemáticamente de la fase dos del torneo.

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¿Cuándo se juega la jornada 3 de la Leagues Cup?

La jornada 3 de la Leagues Cup comenzará el martes 11 de agosto en punto de las 17:30 horas, los encargados de dar inicio a esta jornada serán:



Charlotte FC vs Pachuca

Columbus Crew vs Pumas

Mañana mismo juegan



Cincinnati vs Atlas

Minnesota vs Atlante

Real Salt Lake vs Juárez

Tigres vs Whitecaps

El miércoles jugarán:



Monterrey vs Nashville SC

Toluca vs FC Dallas

San Diego FC vs Puebla

Seattle Sounders vs Chivas

LAFC vs Querétaro

Partidos del jueves 13 de agosto:



Philadelphia Union vs Santos Laguna

NYC FC vs Necaxa

América vs Austin FC

Cruz Azul vs Chicago Fire

Timbers vs Xolos

De esta manera cierra la fase 1 de la Leagues Cup 2026, cabe mencionar que clasifican a la siguiente ronda los 4 mejores equipos de cada liga, 4 de la Liga BBVA MX y 4 de la Major League Soccer.; de momento, los clasificados serían por parte de la liga mexicana: América, Juárez, Cruz Azul y León; por parte de la MLS: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire y Cincinnati.



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