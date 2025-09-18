¡Por la cima! América y Pachuca se enfrentan HOY por el liderato

Gran partido en la jornada 3 de la Concacaf W Champions League 2025-2026. El Club América Femenil recibirá a las Tuzas del Pachuca en un duelo de contendientes al título internacional. Las Águilas llegan con cuatro unidades tras el empate ante el Ajuelense sin goles, mientras que, el club hidalguense no tuvo actividad en la fecha pasada.

El duelo será hoy en punto de las 7:00 pm en el Estadio Ciudad de los Deportes y tendrá en juego más que tres unidades. Una victoria azulcrema significaría el liderato momentáneo con siete puntos en tres partidos disputados, mientras que, si las Tuzas llegan a sacar la victoria en patio ajeno empatarían al Orlando Pride en lo más alto de la tabla y tendrían puntaje perfecto.

Tabla general al momento del Grupo A

Orlando Pride - 6 puntos en dos partidos disputados América - 4 puntos en dos partidos disputados Pachuca - 3 puntos en dos partidos disputados Alajuelense - 1 punto en dos partidos disputados Chorrillo FC - o puntos en tres partidos disputados

Crédito: Mexsport

Cabe destacar que, tanto América como Pachuca se despacharon con la cuchara grande ante el Chorrillo FC. Las Águilas les metieron nueve tantos a las centroamericanas y las Tuzas rompieron la red en seis ocasiones. Por otro lado, ninguno de los dos equipos se han enfrentado al Orlando Pride; el equipo a vencer en este Grupo A.

Las pupilas de Óscar Villacampa enfrentarán al cuadro de los Estados Unidos en la jornada 4 del torneo (martes 30 de septiembre) y Pachica lo hará en la última fecha en calidad de visitante el 15 de octubre en Orlando.