América perdería millones de dólares si hace este cambio en su plantilla, pero podría correr el riesgo

Así como el América evalúa la posible salida de Igor Lichnovsky a otro equipo de la Liga BBVA MX , algo similar estaría pasando con un jugador que había llegado como una gran figura a las Águilas de Coapa y rápidamente dejó mucho que desear, a tal punto de que se habla de su posible salida. Eso sí, demostraría un error que le hizo perder millones al equipo.

Mientras que se habla de que el hijo de un ex extranjero del Club América elegiría la Selección Mexicana por sobre la nacionalidad de su padre , en las Águilas toma vital importancia este mercado de fichajes de invierno, puesto que se podrían desprender de José Raúl Zúñiga, el delantero de 31 años que no ha dado la talla desde su arribo a la institución azulcrema.

Jose Zuniga en America |MEXSPORT

Pagaron una fortuna por la Pantera Zúñiga y no respondió como esperaban

Según el periodista Miguel Arizpe, la directiva del Club América ya asimiló que José Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga no encajó en el proyecto comandado por André Jardine y que no va a rendir lo que se espera de él. En ese contexto, la posibilidad de que se marche de la institución es realmente muy grande.

Una complicación es que, de este modo, la directiva asumiría su error, pues hace apenas 5 meses el América se lo compró a los Xolos de Tijuana por una cifra que rondaba entre los 3 y los 4 millones de dólares. Se sabe que, a este nivel, si lo vende no recuperará la inversión y perderá millones de dólares. Pero es colombiano y ocupa cupo de extranjero, que necesitan desactivar cuanto antes.

Zúñiga del Club América|Club América / X

Los números de la Pantera Zúñiga en Club América

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Raúl Zúñiga en el Club América son los siguientes: