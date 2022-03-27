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Fútbol

América cae ante Rayados en duelo amistoso

El América de Fernando Ortiz cayó 2-1 en duelo de preparación ante Rayados de Vucetich en suelo estadounidense durante el parón de fecha FIFA.

América Rayados Clausura 2022 Amistoso

Escrito por: Azteca Deportes

Monterrey derrotó al América por marcador de 2-1 en duelo amistoso en el estadio Q2 de Austin, Texas. Las primeras acciones de peligro fueron del lado Rayado. Equivocaciones americanistas en la zaga defensiva hicieron que el conjunto regio tomará el balón en zona de riesgo. Sin embargo no pudieron concretar.

Primero un impacto de larga distancia de Maxi Meza que se estrella en un defensor y posteriormente, un remate de Vincent Janssen de zurda dentro del área que se fue por un lado.

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Los embates de Monterrey continuaron hasta que al minuto 22, el mismo Meza, fue el encargado de abrir el marcador. Janssen filtró el balón para el mediocampista argentino que acabó definiendo de manera perfecta solo frente al arquero de las Águilas de Fernando Ortiz.

Once minutos después los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich ampliaron la ventaja. En una jugada originada desde un saque de banda dirigido hacia el de países bajos, Janssen, quien nuevamente entregó una asistencia. Ahora fue el turno de José Alfonso “Plátano” Alvarado de recibir el balón en la media luna, disparar y anotar el segundo de su equipo.

En la segunda mitad, el dominio rayado continuó en los primeros minutos. Caleb Hernández hizo la individual por la banda izquierda y mandó la diagonal para Meza, que remató pero el balón salió a las manos del arquero Óscar Jiménez.

América descontó al minuto 79, con gol de Miguel Layún en una de las pocas jugadas de peligro que tuvieron a lo largo del encuentro. Sin embargo, a pesar del gol, no le alcanzó a los de Coapa para empatar el partido y terminaron con la derrota.

Rayados América Liga MX Clausura 2022

El siguiente partido del América

De regreso en la Jornada 12 del Clausura 2022, después del parón de fecha FIFA, América enfrentará a Necaxa en Aguascalientes para intentar regresar a puestos de repechaje. Mientras que Monterrey visitará Guadalajara para enfrentarse a las Chivas.

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