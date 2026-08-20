ÚLTIMA HORA: América presenta a su nuevo refuerzo para el Apertura 2026

Hoy jueves 20 de agosto del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales a un nuevo refuerzo para el Apertura 2026. Con ayuda de un video, el equipo de Coapa confirmó que Miguel Borja es su nuevo delantero para el torneo.

En el video, aparece el entrenador Guillermo Almada apuntando en un pizarron: goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo. Para después terminar apuntando enombre de Miguel Borja como el nuevo refuerzo que cumple con esos cinco puntos.

Desde el miércoles 19 de agosto del 2026, TV Azteca Deportes reveló que el fichaje por el delantero colombiano estaba cerrado luego de que fuentes cercanas al club se lo confirmaran a nuestro colaborador Carlos Salgado.

El paso de Miguel Borja

Borja es un futbolista con gran experiencia dentro del futbol, ha pasado por varios equipos por su calidad de cara al arco. Actualmente, tiene un valor de 1.80 millones de euros según transfermarkt.

Miguel Borja ha sido fichado por 13 equipos en lo que lleva de carrera. Los cuales han sido:



Colombia: Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Italia: AS Livorno.

Argentina: Olimpo de Bahía Blanca y River Plate.

Brasil: Palmeiras y Gremio (cedido).

Emiratos Árabes Unidos: Al-Wasl.

¡Vamos con todo, Miguel Borja! 👊😤 Es momento de demostrar en la cancha y dejarse la vida partido a partido, unidos por los mismos objetivos. 🦅#MiguelBorjaEsÁguila pic.twitter.com/ZKuX7hJ75b — Club América (@ClubAmerica) August 20, 2026

América será su club número 14 a sus 33 años de edad, buscando aportar toda su experiencia de cara al arco.

Los números de Miguel Borja

Miguel Borja ha disputado un total de 522 partidos en su carrera, en los que ha logrado marcar 216 goles y ha dado 40 asistencias en un total de 31,888 minutos en el terreno de juego.

Borja llega al América después de un paso por el Al-Wasl, club en el que registró 16 partidos en los que marcó 8 goles en 984 minutos de juego.