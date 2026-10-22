Confirman a los primeros 3 equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

Este miércoles 21 de octubre del 2026, la Liga Femenil BBVA confirmó a los primeros tres equipos en clasificarse a los Cuartos de Final del Apertura 2026.

La competición informó en un comunicado que de forma oficial, el América, Rayadas y Tigres son los primeros 3 equipos en conseguir su boleto a los Cuartos de Final.

"Tras disputarse la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, América, Rayadas y Tigres se convirtieron en los primeros tres equipos en asegurar su clasificación a la fiesta grande del Torneo Apertura 2026".

Liga Femenil BBVA informa: https://t.co/LTIXzKaffB — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) October 21, 2026

Así van América, Rayadas y Tigres

Tras 11 jornada, quedando 3 fechas por disputarse, en el Grupo A, Rayadas de Monterrey y Tigres lograron conseguir su lugar a la Liguilla luego de conseguir 30 puntos y 28 unidades respectivamente. Ya solo pueden bajar de lugar en la tabla pero terminarán entre los primeros 4 lugares pase lo que pase.

Por otra parte, en el Grupo B, América logró su boleto al llegar a 28 puntos con lo que tiene su boleto amarrado a la siguiente fase. Solo puede terminar en el primer o segundo lugar de la tabla.

Cuidarnos también es hablarlo. 💛💙



La detección temprana salva vidas. Escuchar nuestro cuerpo y actuar a tiempo hace la diferencia.



Por quienes luchan, por quienes han vencido y por quienes acompañan.



Juntas y juntos, somos más fuertes. #NuestrasAlas pic.twitter.com/a2Kd8mYKBP — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 20, 2026

"En el Grupo A, las Rayadas se mantienen como líderes con 30 puntos, seguidas de Tigres, que suma 28 unidades. Por su parte, América encabeza el Grupo B con 28 puntos, consolidando su lugar entre los equipos clasificados a la fase final del certamen".

Quedan solo 5 lugares disponibles por lo que los equipos tendrán que cerrar de buena forma y así asegurar su lugar.

La pausa que tendrá la Liguilla del Apertura 2026

La Liga Femenil BBVA, tendrá una pausa en su competición luego de disputar los Cuartos de Final que abarcará del 16 noviembre al 6 de diciembre. El motivo por el que será parada la liga es para apoyar a la Selección Mexicana que van a disputar el juego ante Haití con el que buscarán clasificar a la Copa Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos del 2028.

"Es importante destacar que, como parte del nuevo formato de competencia y en cumplimiento del acuerdo establecido con los clubes, la Liga Femenil BBVA contempla una pausa en el calendario después de los Cuartos de Final, del 16 de noviembre al 6 de diciembre.

Esta medida refrenda el compromiso de fortalecer a la Selección Nacional y brindar a las jugadoras convocadas las condiciones necesarias para concentrarse de cara al compromiso internacional del 28 de noviembre ante Haití, donde buscarán la clasificación a la Copa Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos del 2028, dos de los principales objetivos del futbol femenil mexicano.

Con estas acciones, la Liga Femenil BBVA reafirma su apuesta por el crecimiento integral de la competencia, el desarrollo de las jugadoras y el fortalecimiento de la Selección Nacional, reconociendo que el avance del futbol femenil mexicano requiere del trabajo coordinado entre la Liga, los clubes y la estructura de selecciones nacionales".