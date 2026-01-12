El verdadero motivo por el que América no quiso a Chucky Lozano NI GRATIS (tiene que ver con Saint-Maximin)

Hirving ‘Chucky’ Lozano se quedó sin equipo luego de que San Diego FC le comunicara que no será tenido en cuenta para afrontar la temporada 2026 de la MLS. Rápidamente, su nombre empezó a hacer ruido dentro de la Liga BBVA MX y el América fue uno de los principales equipos a los que el jugador de la Selección Mexicana fue vinculado. No obstante, la directiva desistió de su fichaje.

Allan Saint-Maximin, uno de los factores principales

Si bien es cierto que su alto salario condiciona a cualquier equipo mexicano a la hora de efectuar su fichaje , este no fue el problema principal del América por el cual rechazó el ofrecimiento. Reportes indican que Chucky Lozano no entra en los planes de André Jardine, ya que cuenta con la posición de extremo izquierdo ocupada por Allan Saint-Maximin, francés que llegó como fichaje estrella durante el mercado veraniego del 2025.

El cuerpo técnico de las Águilas confía en que el puesto de extremo izquierdo está bien cubierto con el ex Newcastle, además de contar con Brian Rodríguez, futbolista que también pelea por ser titular en el ataque americanista. De esta manera, el mexicano de 30 años no corre como posible fichaje, sobre todo porque juntar un jugador de dicha jerarquía con los nombres mencionados sería redundante para el vestidor.

El increíble salario de Chucky Lozano en la MLS

El sueldo de Lozano es uno de los principales impedimentos por los que la Liga BBVA MX no podría afrontar su fichaje. Reportes internacionales indican que el canterano de Pachuca percibe unos 20 millones de dólares por temporada en San Diego, una cifra que lo coloca entre los jugadores mejor pagados de toda la MLS. Además, Chucky no tendría intenciones de rebajar sus pretensiones salariales considerablemente.

El futuro de Chucky Lozano podría estar en mercados millonarios

En este contexto, Lozano podría continuar con su carrera en la MLS, sin salir de Estados Unidos. Distintas fuentes mencionan que Atlanta United está negociando con el jugador para concretar su llegada. Sin embargo, el ex Napoli tampoco descartaría una posible llegada a Arabia Saudita. A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, el Chucky deberá encontrar equipo a contrarreloj si desea tener un lugar en la lista de México.