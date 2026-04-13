Dejó la MLS por jugar en Club América y hoy saldría del equipo al finalizar el Clausura 2026

Mientras que mucho se habla de las veces que el Club América se perdió la Liguilla, también entra en conversación el futuro de la plantilla de las Águilas. Pues hay un futbolista que dejó la MLS por jugar en el Nido de Coapa y ahora podría salir del equipo al finalizar el Clausura 2026, incluso a pesar de que costó 6 millones de euros y ser titular con André Jardine.

Así como hay un jugador que le costó carísimo al América y aun así lo mandarían a la banca por un nuevo fichaje, uno que podría abandonar Coapa en julio sería Brian Rodríguez. Aunque tiene contrato vigente hasta junio de 2029, el extremo uruguayo podría estar viviendo sus últimos meses con las Águilas. Los rumores indican eso.

Brian Rodríguez revela cuál es el principal problema del América|Crédito: Club América / X

Brian Rodríguez, de la MLS al Club América y sus buenos resultados

Rodríguez llegó al América en agosto de 2022 procedente de Los Angeles FC, en una operación cercana a los 6 millones de euros (alrededor de 122 millones de pesos mexicanos). El atacante, formado en las Fuerzas Básicas de Peñarol, arribó como una de las grandes apuestas ofensivas del club y renovó su contrato por última vez en octubre de 2025.

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Interés desde Europa por Brian Rodríguez: oferta millonaria a Club América

En los últimos meses, el nombre de Rodríguez ha despertado interés en el mercado internacional. Uno de los clubes más insistentes habría sido el CSKA Moscú, que, según reportes, puso sobre la mesa una oferta superior a los 10 millones de dólares por la ficha del extremo de 25 años.

Brian Rodríguez asegura que el equipo se relaja mucho en el campo de juego|Crédito: Club América / X

La Copa Mundial de la FIFA 2026, clave para Rodríguez en Club América

Sin embargo, la directiva azulcrema tomó una postura clara: no vender al jugador antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La condición es mantenerlo en el equipo al menos hasta después de la Copa del Mundo, ganando tiempo, esperando que gane mucho terreno en el plano internacional.

Uno de los factores que podrían definir el destino de Brian Rodríguez es su participación con la selección de Uruguay en el próximo Mundial. Pues su rendimiento podría elevar aún más su valor de mercado y ganar clubes que lo quieran. En Coapa son conscientes de este escenario: podría ganar mejores ofertas que las que habría sobre la mesa a día de hoy.

