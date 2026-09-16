OFICIAL: Los dos refuerzos claves que tendrá el América para el Clásico Nacional vs Chivas en el Apertura 2026

El conjunto del América ha logrado tener dos refuerzos claves para el Clásico Nacional ante Chivas en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

¡Listos con el outfit para la noche mexicana! 😍 pic.twitter.com/qoyI8jILhW — CHIVAS (@Chivas) September 16, 2026

Tras perder el Clásico Joven ante Cruz Azul por errores claves de la zona baja, el América concreta el registro de dos refuerzos que llegaron para el Apertura 2026 y que pueden tener minutos en el terreno de juego si Guillermo Almada lo decide.

Los dos futbolistas que pueden tener su primer partido con el América vs Chivas

Los dos jugadores del América que pueden tener su primer partido con el equipo de Coapa son Santiago Bueno y Santiago Ramos. Dos defensores extranjeros que llegaron al equipo para poder tener minutos y ser los líderes de la zaga.

Guillermo Almada tendría a dos futbolistas claves para utilizar en la zona baja del equipo al momento de enfrentar a una Chivas que han demostrado su gran calidad ofensiva. Buscando no perder un segundo clásico de forma consecutiva y poder seguir sumando puntos para la lucha en los puestos de Liguilla.

Santiago Bueno portará el número 14 y Santiago Ramos usará el número 15. Los dos defensores pueden tener sus primeros minutos en el futbol mexicano este sábado 19 de septiembre del 2026 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México.

¡Primer día como Águila de Santiago Bueno! 🇺🇾🦅 ▶️ Ve el video: https://t.co/ho7dXc5Wo4 pic.twitter.com/WcYOKBiu8j — Club América (@ClubAmerica) September 15, 2026

El que tengan minutos dependerá de su adaptación al equipo, el ritmo de juego que traigan y la necesidad que considere Almada de usar a dos futbolistas con mayor experiencia en la zona baja.