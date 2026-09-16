Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: Los dos refuerzos claves que tendrá el América para el Clásico Nacional vs Chivas en el Apertura 2026

América contará con dos jugadores claves para poder enfrentar a Chivas en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Guillermo Almada, entrenador de 57 años del Club América: “Juegan los que mejor están”

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto del América ha logrado tener dos refuerzos claves para el Clásico Nacional ante Chivas en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Tras perder el Clásico Joven ante Cruz Azul por errores claves de la zona baja, el América concreta el registro de dos refuerzos que llegaron para el Apertura 2026 y que pueden tener minutos en el terreno de juego si Guillermo Almada lo decide.

Los dos futbolistas que pueden tener su primer partido con el América vs Chivas

Los dos jugadores del América que pueden tener su primer partido con el equipo de Coapa son Santiago Bueno y Santiago Ramos. Dos defensores extranjeros que llegaron al equipo para poder tener minutos y ser los líderes de la zaga.

Guillermo Almada tendría a dos futbolistas claves para utilizar en la zona baja del equipo al momento de enfrentar a una Chivas que han demostrado su gran calidad ofensiva. Buscando no perder un segundo clásico de forma consecutiva y poder seguir sumando puntos para la lucha en los puestos de Liguilla.

Santiago Bueno portará el número 14 y Santiago Ramos usará el número 15. Los dos defensores pueden tener sus primeros minutos en el futbol mexicano este sábado 19 de septiembre del 2026 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México.

El que tengan minutos dependerá de su adaptación al equipo, el ritmo de juego que traigan y la necesidad que considere Almada de usar a dos futbolistas con mayor experiencia en la zona baja.

Tags relacionados
Club América Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP