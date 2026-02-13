América quiere a Thiago Espinosa para el Clásico Nacional pero podría no jugar por un extraño motivo

Este jueves 12 de febrero fue el primer día de entrenamiento de Thiago Espinosa, quien realizó una promesa a la afición de Club América. En el cuerpo técnico quedaron muy contentos al verlo y distintos reportes indican que hay muchas posibilidades de que André Jardine le dé minutos en el Clásico Nacional ante Chivas, pero podría no jugar por un extraño motivo.

A pesar del interés del entrenador de las Águilas en darle lugar a Espinosa –quien es mejor de lo que se esperaban– y que juegue ante el Guadalajara, existe la posibilidad de que el uruguayo tenga la prohibición de ser incluido. ¿La razón? está en trámite su visa de trabajo. Es decir que, si no llega a tiempo, no podrá ser contemplado para el Clásico Nacional.

Bares para ver el Clásico Nacional Chivas vs América|MexSport

Con el Clásico de Clásicos a tan solo algunas horas, el lateral izquierdo se entrena deseando que lleguen los papeles correspondientes para que pueda jugar. Habrá que ver si los trámites iniciados en Guatemala se terminan para antes de este sábado 14 de febrero a la noche, cuando el América lo necesitaría. De todos modos, Jardine lo pensaría como suplente.

¿Cuándo juegan Chivas de Guadalajara y Club América el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional se disputará este sábado 14 de febrero desde las 21:07 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio AKRON de Guadalajara. Allí se medirán las Chivas contra el América, con el local buscando continuar con el liderato, mientras la visita intentará seguir en zona de clasificación a Liguilla.

Sonríe, Thiago, que Coapa ya te abraza. pic.twitter.com/cDQ5J4TZ5I — Club América (@ClubAmerica) February 12, 2026

Los últimos 5 partidos entre Chivas y América tienen un claro favorito

En los últimos 5 partidos en los que se enfrentaron, Chivas le ha sacado ventaja a América. El Rebaño Sagrado se llevó 2 victorias, mientras hubo 2 empates y un triunfo de las Águilas.