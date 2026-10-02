Clásico Nacional: La hora para VER EN VIVO el amistoso América vs Chivas

La Fecha FIFA continúa y por ello los clubes mexicanos acordaron ciertos partidos amistosos para no perder el ritmo competitivo. Y los aficionados afortunados de la Liga BBVA MX en los Estados Unidos disfrutarán de este América vs Chivas que se disputará el próximo domingo en horario de las 18:30 en tiempo del centro de México. Por eso aquí la información de dónde ver EN VIVO el enfrentamiento.

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¿Qué esperar del Partido Amistoso América vs Chivas?

En medio del parón de selecciones, los azulcremas ya disputaron un duelo previo contra Cruz Azul que terminó en empate sin goles. Sin embargo, permitió ver a los defensas que llegaron como refuerzos para este torneo y el regreso de Luis Malagón como titular en el primer equipo. Por eso, no sería extraño que futbolistas que requieren de los minutos, repitan en este duelo contra el Guadalajara. Esto para dejar cumplidos sus compromisos amistosos antes de regresar a la liga mexicana para enfrentar a Rayados.

Por su parte, la directiva del Guadalajara eligió no exceder de trabajo a sus futbolistas, y este América vs Chivas será el único que se dispute en el parón de Fecha FIFA. En ese sentido, será interesante observar los futbolistas que ponga Gabriel Milito, tomando en cuenta que el tricolor le quitó básicamente más de la mitad de su equipo titular para los compromisos del inicio de era con Rafa Márquez. Ante eso, esperan sacar el triunfo, pues contra los azulcremas no hay duelos amistosos.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Chivas de la Fecha FIFA?

Aunque algunos aficionados esperaban que este América vs Chivas tuviera transmisión por TV Abierta, no será esta la oportunidad. Sin embargo, he aquí las dos opciones: servicio streaming y LayvTime. Para el primero debes estar suscrito a dicha plataforma y en el segundo basta con pasar al canal de YouTube y disfrutar de la narración casera en estas transmisiones a las que se ha hecho acreedor Miguel Layún en sus proyectos personales tras dejar el futbol.

Posibles alineaciones América vs Chivas