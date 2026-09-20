América vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 19 de septiembre, partido del Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este sábado 19 de septiembre del 2026, se enfrentan en el Clásico Nacional, América vs Chivas en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Uno de los partidos más llamativos del fin de semana, una rivalidad que siempre llama la atención y que ha registrado varios momentos inolvidables. Ambos equipos se ubican en los ptimeros lugares de la tabla por lo que es clave llevarse el triunfo para mantenerse en la lucha por el primer lugar y no bajar puestos.

América vs Chivas

Lugar: Estadio Banorte

Fecha: 19 de septiembre del 2026

Horario: 21:15 horas tiempo del centro de México

Así llega América y Chivas

Chivas llega como segundo lugar de la tabla con 17 puntos tras 5 vcitorias, 2 empates y 1 derrota en 8 partidos, 15 goles a favor y 6 en contra. Viene de golear 3-0 a Pumas y llega con buen momento. Desde que llegó Gabriel Milito, el Rebaño no ha perdido un Clásico Nacional.

Por otra parte, América está tercero con 16 puntos tras 5 victorias, 1 empate y 1 derrota en solo 7 juegos, tienen un partido pendiente por disputarse, registran 15 goles anotados y 6 recibidos. Llegan de su primera derrota del torneo: 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven.