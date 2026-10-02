¡Clásico Joven! América vs Cruz Azul VER EN VIVO el resultado y marcador del partido amistoso de HOY jueves 1 de octubre

En otro capítulo de la rivalidad de América ante Cruz Azul, se enfrentan estas escuadras en el estadio de San Diego el Snapdragon Stadium, en un amistoso en el parón por la FECHA FIFA, partido que despierta mucho interés por lo que podrán hacer estos equipos en un choque que aunque no es oficial, el orgullo sigue estando presente.

América y Cruz Azul, que tienen quizás miles de seguidores en el estado de California, en los Estados Unidos, se alistan para mantenerse en actividad y corregir ciertos puntos para cuando el torneo se reanude de cara a la final del torneo regular.

El timonel Joel Huiqui pondrá lo mejor que tiene a la mano, peor también ensayará la estrategía y táctica, recordando las dolorosas derrotas que han habido en el Apertura 2026; por el lado de América, Guillermo Almada tiene al equipo como líder y quiere también en un juego amistoso lucir, gustar, ganar y dar un show ante esta afición.