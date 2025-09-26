deportes
Nota

América 3-0 Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Las Águilas buscarán las tres unidades en casa ante el conjunto fronterizo y meterse de lleno en la pelea por el liderato de la clasificación general.

América vs Bravos femenil
Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
América Femenil abre las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes para recibir a las Bravas de Juárez en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El conjunto azulcrema de momento está en el tercer lugar con 26 unidades y podría empatar en puntos con las Tuzas del Pachuca y Tigres Femenil.

Por otro lado, el conjunto fronterizo es noveno de la tabla general con 19 puntos tras 10 partidos y justamente el partido de hoy es vital para sus aspiraciones a liguilla. Las de Chihuahua podrían colarse hasta la séptima posición de la tabla general en caso de que consigan el triunfo en la capital mexicana.

Club América
FC Juárez Femenil
