América vs Rayados de Monterrey: fecha y hora EN ESTADOS UNIDOS para un partido con sabor a REVANCHA

Hay partidos que no necesitan presentación y este es uno de ellos. Club América y Rayados de Monterrey vuelven a cruzarse en la Liga MX en un contexto cargado de tensión, memoria reciente y urgencias deportivas. La Jornada 5 del Clausura 2026 pone frente a frente a dos planteles diseñados para pelear arriba, pero que llegan con realidades distintas y una historia inmediata que pesa.

El choque se disputará en la Ciudad de México y representa mucho más que tres puntos. Para el cuadro azulcrema, es la oportunidad de confirmar que el tropiezo inicial quedó atrás. Para Monterrey, una prueba de carácter en una plaza históricamente complicada.

América llega noveno con cinco puntos, impulsado por la victoria 2-0 ante Necaxa que cortó una racha incómoda. Rayados, sexto con siete unidades, viene de un empate con Tijuana que dejó sensaciones encontradas, pero mantiene regularidad.

¿Por qué América vs Monterrey es el partido que nadie quiere perderse?

El morbo está servido. Estos equipos se conocen demasiado bien en instancias decisivas. En el Apertura 2025, Rayados eliminó al América en la Liguilla en un cierre dramático en la Ciudad de México. Un año antes, fue el conjunto azulcrema el que levantó el título y selló un histórico tricampeonato.

Ese historial reciente convierte este duelo de fase regular en algo más grande. América busca revancha emocional y estabilidad futbolística tras semanas movidas dentro y fuera de la cancha. América vence 2-0 al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 , por su parte, quiere confirmar que su proyecto tiene solidez incluso con rotaciones y viajes internacionales de por medio.

Ambos llegan con desgaste tras la Concacaf Champions Cup. América sacó un resultado favorable en Honduras, mientras Rayados dejó dudas tras empatar en Guatemala. El contexto apunta a posibles ajustes en las alineaciones, lo que añade un componente táctico interesante.

América vs Rayados de Monterrey: Un partido que también se juega pensando en la Liguilla

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el resultado puede alterar seriamente la tabla. Un triunfo del América lo metería de lleno en puestos de Liguilla y reforzaría la narrativa de reacción. Para Monterrey, sumar en la capital significaría enviar un mensaje claro al resto del torneo.

Más allá de nombres y sistemas, este partido se juega con memoria, presión y ambición. Es uno de esos encuentros que marcan tendencias antes de que el torneo entre en su fase decisiva.

Fecha, hora y lugar del América vs Monterrey en Estados Unidos

El partido se disputará este sábado 7 de febrero, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Horarios en Estados Unidos:

Este: 22:10

Centro: 21:10

Pacífico: 19:10