Semana de Clásico Capitalino | América vs Pumas: bajas sensibles y el regreso de Fidalgo | Liga MX 2025
Capitalino! América se prepara para enfrentar a Pumas en uno de los duelos más esperados de la Liga MX Apertura 2025. El equipo azulcrema llega con varias bajas importantes, pero recupera a Álvaro Fidalgo, pieza clave en el medio campo.
