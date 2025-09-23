deportes
Semana de Clásico Capitalino | América vs Pumas: bajas sensibles y el regreso de Fidalgo | Liga MX 2025

Capitalino! América se prepara para enfrentar a Pumas en uno de los duelos más esperados de la Liga MX Apertura 2025. El equipo azulcrema llega con varias bajas importantes, pero recupera a Álvaro Fidalgo, pieza clave en el medio campo.

América se prepara para enfrentar a Pumas en uno de los duelos más esperados de la Liga MX Apertura 2025. El equipo azulcrema llega con varias bajas importantes, pero recupera a Álvaro Fidalgo, pieza clave en el medio campo.

