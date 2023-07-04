Lo que aprendimos del debut de los cuatro grandes en el Apertura 2023

Las Chivas le pusieron cerrojo a una jornada 1 en donde los cuatro grandes de la Liga BBVA MX dejaron sensaciones dispersas, y mucho por mejorar dentro del campo. Esto es lo que aprendimos del debut del Guadalajara, América, Cruz Azul y Pumas en este Torneo Apertura 2023.

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América

El América cometió muchos errores durante todo el partido. Juárez lo aprovechó y vacunó 2-1 a los cremas en el Estadio Azteca. El resultado más inesperado de la jornada. Es verdad, es el equipo más lastimado por convocatorias a Selección Mexicana, pero nadie pronosticaba una derrota ante los fronterizos y además en casa.

Las Águilas tuvieron mucho tiempo la pelota, pero no supieron qué hacer con ella, y se enfrentaron a un equipo que no dejó de intentarlo, a pesar de sus limitaciones.

André Jardine ahora está obligado a ganar el siguiente partido pues no olvidemos que se encuentra en una de las sillas más calientes de la Liga BBVA MX.

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Cruz Azul

Cruz Azul se encontró con un Atlas muy agresivo, contrario a lo que los Rojinegros demostraron el año pasado. La Máquina tuvo un primer tiempo decente, aunque nuevamente se vio vacío al frente.

Hubo destellos muy agradables en el medio campo con Moisés Viera, quien dejó la sensación de que tiene la calidad para comandar ese medio campo.

En la defensa, el refuerzo Carlos Salcedo dejó mucho que desear. Sin embargo, hay que decir que el club tiene varias ausencias por convocatorias internacionales. Este Cruz Azul tiene mucho margen de mejora, pero poco tiempo para conseguirlo.

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Pumas

Los Pumas supieron sufrir ante los Xolos y sellaron un triunfo que sabe a gloria por varias razones: enfrentar al equipo de Miguel Herrera en calidad de visitante, y encima de ello anotar tres goles.

La posesión fue del equipo fronterizo pero Universidad supo jugar sin el balón, ejecutando transiciones agresivas que descontrolaron a Tijuana. fue contundente el equipo de Antonio Mohamed, aunque debe mejorar en el orden defensivo y no depender tanto de las individualidades.

Mención honorífica para el Toto Salvio, que le dio ritmo al equipo en el ataque y anotó el gol del triunfo.

Chivas

El Guadalajara comenzó ganando ante el León pero el gusto le duró muy poco. A los cuatro minutos cayó el gol del empate, y con él un dominio muy claro del equipo esmeralda.

Al equipo de Paunovic le falta manejo de partido, pero sobre todo control del balón. Un club que está limitado en cuanto a talento y que difícilmente puede igualar planteles de los equipos más adinerados de la Liga BBVA MX, debe apelar a la tenencia de la pelota para tener bajo control a los rivales.

El subcampeón deberá trabajar también en la precisión de los pases, pues perdió muchos balones por falta de exactitud en los servicios.

El Rebaño se acomodó en la cancha muy tarde, pero fue suficiente para ejecutar buenas transiciones. Así cayó el gol que lo acercó al triunfo, al minuto 80.