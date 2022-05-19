Lo que aprendimos de la goleada del Atlas sobre los Tigres

El Atlas aprobó con honores el primer examen de las semifinales de la Liga BBVA MX. Venció en casa a los Tigres y tiene una ventaja de tres goles que deberá cuidar en el Volcán Universitario para avanzar a la Gran Final.

Esto es lo que aprendimos del triunfo por 2-0 de los Rojinegros ante los Tigres de Miguel 'Piojo' Herrera.

El Atlas es mucho paquete

La Furia Rojinegra alcanzó su máximo esplendor de este torneo en uno de los partidos más importantes y ante uno de los rivales más intimidantes.

El Atlas supo ser superior ante Tigres, pero también supo sufrir. En la recta final del partido el equipo de Diego Cocca fue prácticamente "bombardeado" en su área y consiguió mantener el cero en su meta. Después cayó el último tanto del partido, el que prácticamente pone al equipo en la Gran Final.

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A Nahuel se le volvió a caer su "teatro"

Nadie duda de las condiciones de Nahuel Guzmán, pero el guardameta de los Tigres suele caer en el exceso de confianza con jugadas que rozan lo burlezco, para lucirse e intimidar al rival.

De manera frecuente esto lo lleva a cometer errores inmaduros e infantiles que se reflejan directamente en el marcador de su equipo.

Guzmán cometió la falta dentro del área que desencadenó el primer tanto de los Zorros, y en la recta final del duelo se desconcentró y eso le costó la tercera diana. Nahuel es hoy el villano de su propio club.

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Y apareció la 'Gignacdependencia'

Si la estrella de los Tigres, André-Pierre Gignac no está en su mejor forma, el nivel del equipo baja sustancialmente.

En el Jalisco, el francés falló goles de trámite para su calidad técnica y eso juega un papel muy importante en su equipo no solo en lo futbolístico, sino también en lo emocional.

Tigres depende mucho del galo, y al tener ya 36 años, esa no es una buena noticia para el cuadro regio.

¿Y en dónde está la afición?

Varias zonas de las gradas del Estadio Jalisco lucían prácticamente vacías. Quizá se vendió la mitad del boletaje, lo que me causa demasiada intriga tratándose de una de las aficiones más leales, la del Atlas, y de un equipo que está llegando a esta instancia semifinalista de forma consecutiva por primera vez en su historia.

Esto sin duda debería poner a reflexionar a los directivos de la Liga BBVA MX. Algo está pasando. A la gente no le está gustando el espectáculo que ofrece la liga y eso tiene que cambiar, sobre todo en estos tiempos en donde la principal competencia del futbol se llama Netflix u otras plataformas de entretenimiento.