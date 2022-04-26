Lo que aprendimos del partidazo entre Manchester City y Real Madrid

El partidazo entre Manchester City y Real Madrid, en las semifinales de la Champions League dejó muchas enseñanzas. La primera, es que pudo haber sido la final del torneo por el nivel que mostraron los dos equipos.

El partido de vuelta será el próximo miércoles 4 de mayo en el Santiago Bernabéu y con el nivel mostrado en el encuentro de ida, se espera que sea otra lluvia de goles. Acá te contamos lo que aprendimos del primer episodio.

Te puede interesar: América jugará amistoso contra el Manchester City

La defensa del Real Madrid es de agua

Si se termina de concretar el fichaje de Antonio Rüdiger para la próxima temporada, el Real Madrid estará atacando su zona más endeble y con justa razón. Apenas a los 2 minutos del encuentro, una terrible marca y una formación descoordinada, terminó por darle la ventaja a los 'citizens' con un tanto de Kevin De Bruyne.

PSG les hizo dos goles en la eliminatoria de Cuartos de Final, el Chelsea les anotó cuatro y ahora en el primer encuentro, el Manchester City hizo otros cuatro. Sin duda alguna, es la zona más vulnerable para los de Carlo Ancelotti.

Manchester City es el favorito a ser campeón

Falta el partido de vuelta y las noches mágicas de la Champions League tienen guiones inimaginables. Sin embargo, por el poderío que mostró el Manchester City, teniendo fallas claras frente al arco, debe de ser el máximo favorito a ganar el torneo.

Del otro lado está el Liverpool y sería un partidazo en la final del torneo, pero habrá que esperar la historia que escriban tanto Real Madrid como Villarreal.

Karim Benzema merece el Balón de Oro

Pasan los partidos y Karim Benzema sigue demostrando que merece el Balón de Oro. Superó los 40 goles en una temporada, algo que sólo habían conseguido jugadores como Hugo Sánchez o Cristiano Ronaldo.

En esta ocasión marcó dos goles y no hat-trick como lo había hecho con PSG y Chelsea, pero el penal que cobra a lo 'Panenka', define mucho el nivel que ha mostrado en los últimos partidos.

Te puede interesar: Solo es éxito para Real Madrid llegar a la final: Carlo Ancelotti