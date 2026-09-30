Andrade revela que se enteró de la muerte de PAC por llamada de emergencia de PENTA ZERO MIEDO: Recibí su llamada y no lo podíamos creer, pensamos que era un rumor

El sábado Andrade enfrentó a Pac en AEW en un enfrentamiento de alta calidad, hoy el luchador mexicano ha roto el silencio sobre la sorpresiva muerte del rival que había tenido apenas horas atrás, revelando que fue por Penta Zero Miedo que se enteró de esta sensible pérdida para el deporte de la lucha libre.

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En AEW All Out, evento de alto perfil en la empresa de wrestling, Andrade, antes llamado La Sombra, tuvo una contienda ante Pac en la que ambos sacaron y mostraron sus recursos sobre el ring, apareciendo llaveo, castigos de poder y evoluciones aéreas. Esa noche de sábado Andrade venció y el destino tenía deparado que él sería el último contrincante del ahora fallecido PAC a los 40 años en situaciones aún no esclarecidas.

De inmediato, conociendo una muerte repentina de una luchador joven, se piensa en una lesión por el mismo deporte, sin embargo, Andrade en su mensaje divulgado en Instagram ha indicado que él notó todo en orden, pues tuvo una conversación luego de la lucha en la que se percató de la emoción con la que ambos terminaron ese duelo y el deseo de PAC de volver a Londres por su familia.

Es decir, pensaría que en términos de salud en cuanto al deporte de la lucha libre, estaba bien Pac.

Penta le avisó a Andrade de la muerte de PAC y ninguno lo podía creer

Andrade explicó que ya en su casa en Miami, Florida y tranquilo descansando fue que recibió una llamada repentina de Penta Zero Miedo en la que le hacía saber del rumor que circulaba de la muerte de Pac, pero el ex WWE recuerda que él en realidad estaba desconectado de redes sociales y no entendía nada y esperaba que fuera un rumor o una mala broma.

"Estaba llegando a casa en Miami, después de haber decidido tomarme un descanso de las redes sociales durante un día o dos, cuando recibí una llamada de Penta preguntándome si sabía algo o si había sucedido algo durante el partido. Le dije: "No creo lo que me estás diciendo", y él dijo: "Yo tampoco lo creo. Pensamos que era solo un rumor, "¡Esperemos que sea solo una mentira!", describió Andrade en un mensaje de redes sociales divulgado el martes por la noche con lo que rompió el silencio sobre esta sorpresiva muerte.

Andrade comentó que pudo confirmar la información al recibir más llamadas y se animó a preguntar directamente a AEW.

"Hasta que empecé a recibir mensajes y llamadas de luchadores a través de varias promociones, hablé con la oficina de AEW, y me confirmaron que la noticia era cierta".

Andrade revela el último regalo que recibió Pac: una camiseta de Santos Laguna

Andrade además explicó que ese sábado, hubo momentos graciosos pues además de la convivencia y charlas, su compañero el también mexicano Bandido, le regaló a PAC un jersey del equipo de Liga MX, Santos Laguna.

"Recuerdo que Bandido le regaló una camiseta de Santos Laguna el sábado y bromeamos sobre cómo los colores se veían igual a los Celtics", dijo Andrade no sin lamentar en todo momento esta pérdida del luchador con el que compartió vestidor en NXT, WWE, AEW, NJPW pero que solamente enfrentó en el ring en tres ocasiones, en las que siempre lo exigió al máximo y mostraba siempre crecimiento como deportista.