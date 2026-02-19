Tras las polémicas con el DT, Henry Martin tendría un nuevo destino fuera del Club América

Declaraciones cruzadas, falta de autocrítica y enojo de los aficionados: Henry Martin no vive su mejor momento en el Club América. Tras sus extraños dichos sobre los fanáticos azulcremas y también luego de haber pedido que le consulten a André Jardine sobre el mal desempeño del equipo, ahora el delantero y capitán de las Águilas podría tener un nuevo equipo.

Al margen de que Henry Martin tiene un buen salario en Club América, distintos reportes indican que hay posibilidades de que el delantero de 33 años se marche hacia la MLS, precisamente hacia el San Diego FC. En ese marco, se filtró el probable salario que le ofrecerían y también la fecha en la que se daría ese traspaso del capitán americanista.

|Instagram Henry Martin / @henrymartinm

Henry Martin ganaría una fortuna de salario fuera del Club América

Distintos reportes indican que Henry Martín tiene una oferta millonaria del San Diego FC de la Major League Soccer. Los mismos sostienen que desde Estados Unidos le pagarían 6 millones de dólares anuales como salario, siendo uno de los jugadores franquicia de la institución. Con el ‘Capitán América’ cubrirían la salida de Hirving el ‘Chucky’ Lozano.

TE PUEDE INTERESAR:



Según los mismos rumores en redes sociales, la directiva azulcrema cree que es una buena posibilidad dejar ir al capitán y gestionar el regreso de Raúl Jiménez al Nido de Coapa, sobre todo en estos momentos de polémicas con el DT.

|MEXSPORT

La polémica entre Henry Martin y André Jardine

En los últimos partidos América no encontró su mejor nivel y en una de las consultas que le hicieron a Henry Martin, este respondió que el equipo “acata órdenes” y que ciertas cosas del juego hay que preguntarle a André Jardine, el entrenador.

Henry Martin: ¿Se queda o se va del América?

Aunque los rumores estallaron en las redes sociales, distintos reportes indican que Henry Martin se quedará en la institución. Diarios mexicanos como Mediotiempo amanecieron con la portada con el título de que el capitán se quedará durante todo este Clausura 2026. Eso sí, casi todos coinciden en que el América podría venderlo al llegar el verano.

André Jardine no arriesgará a los jugadores tocados|@ClubAmerica / X

El rendimiento de Henry Martín con el Club América

De acuerdo con las métricas de BeSoccer, portal especializado en estadística deportiva, este es el balance histórico del delantero vistiendo los colores azulcremas: