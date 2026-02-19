Sorprende lo que dijo el Piojo Herrera sobre el trabajo de André Jardine en Club América: ¿estás de acuerdo?

Mientras que en el Club América no hay paz por la posible salida de Henry Martin a la MLS tras las polémicas con el DT, nada menos que Miguel “el Piojo” Herrera salió a hablar sobre el trabajo de André Jardine al frente de las Águilas de Coapa. El último entrenador del seleccionado de Costa Rica se refirió a la floja actualidad del conjunto azulcrema.

Con Henry Martin recibiendo ofertas de salario altísimo, André Jardine se enfoca en mejorar la pobre actuación de América en el Clausura 2026. Ante el mal momento y la derrota en el Clásico Nacional, el Piojo Herrera sostuvo que es un momento difícil de las Águilas pero que deben tener paciencia y que los títulos del DT brasileño no son una casualidad.

Piojo Herrera defendió a André Jardine en Club América

“Es un momento difícil, Jardine ha hecho tres títulos y cuatro finales, no es tan fácil hacer eso”, comenzó diciendo en diálogo con As. Del mismo modo, agregó: “no son casualidad tres títulos”. De esta manera, deja en claro que confía en la capacidad del entrenador brasileño, que ya demostró de lo que es capaz con las Águilas.

Por otro lado, el Piojo respaldó a los refuerzos del América. “Se habla si la directiva le contrató y, si la directiva los trajo, que siga la directiva contratando porque fueron tricampeones. Si Jardine contrata, tiene que traer a los jugadores que lo hagan una vez más campeón. Tiene la obligación de traerlos para que entonces se equilibre”, agregó.

Por otro lado, el entrenador que pasó por América en dos ciclos de más de dos años y ganando 4 títulos, sostuvo: “siento que (la institución) se está resquebrajando porque no anda bien el equipo (en el torneo)”.

De todos modos, el DT dio su predicción de cara a la Liguilla del Clausura 2026. “Yo les digo tengan calma, yo le diría a Santiago Baños, a los muchachos y a Jardine que tengan la mayor calma posible, porque esto se da hasta que el América califica y yo creo que el América va a calificar”, aseguró el Piojo Herrera.

