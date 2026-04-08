Aunque André Jardine confía, estos 3 resultados dejarían a Club América eliminado en Concachampions
El conjunto azulcrema no pudo marcar en su visita a Estados Unidos, hecho que lo condiciona para el partido de vuelta
Club América no pudo marcarle y mucho menos ganarle a Nashville en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 al empatar a cero goles en su visita a Estados Unidos, hecho que lo condiciona para el partido de vuelta. Pese a ello, André Jardine confía en su equipo, pero existe la posibilidad de que quede eliminado con 3 resultados.
“Si queremos aspirar a algo más dentro de la competición, cuando juegas en tu casa tienes que hacer prevalecer y estamos con esta condición en nuestras manos y hay que hacer prevalecer el [Estadio] Azteca [ahora Banorte] con la gente en nuestra cancha y seamos el América que todos queremos ser: bastante ofensivo”, declaró después del partido el entrenador brasileño, quien pidió a un jugador que llegó como estrella y hoy podía irse antes de lo esperado.
Los resultados que dejarían fuera al América
El cuerpo técnico de las Águilas confía en que en el partido de vuelta podrán remar contracorriente y avanzar a la antesala por el título de la competencia, pero les puede venir en contra no haber marcado de visitante. No obstante, para dicho duelo el club regresará a su renovada casa, el Estadio Banorte.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Dorlan Pabón regresa a jugar a México tras ser uno de los históricos de Rayados de Monterrey
- Perdió la titularidad en Rayados de Monterrey, se fue por la puerta de atrás y hoy está por descender a Tercera División
- Futbolista argentino recordó su paso por Pumas UNAM y lloró en vivo en televisión
- Empate con goles: América está obligado a meter un gol para clasificar a la Semifinal del torneo, ya que si el conjunto de la MLS le marca un gol, está eliminado.
- Perder por uno o más goles: El conjunto azulcrema debe sí o sí salir de su casa con el triunfo en la bolsa, ya que perderlo por uno o más goles lo dejaría en la lona.
- Empate sin goles: Si bien este resultado mandaría el partido a tiempo extra y, en dado caso, a penales, es un riesgo que el conjunto de Coapa no querrá correr, por lo que buscará a toda costa ganar el partido.
El partido de vuelta entre América y Nashville será el 14 de abril a las 9:30 de la noche (hora centro de México), pero antes de ello, este fin de semana tendrán un duro duelo al disputar el Clásico Joven ante Cruz Azul.