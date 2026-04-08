Aunque André Jardine confía, estos 3 resultados dejarían a Club América eliminado en Concachampions

Club América no pudo marcarle y mucho menos ganarle a Nashville en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 al empatar a cero goles en su visita a Estados Unidos, hecho que lo condiciona para el partido de vuelta. Pese a ello, André Jardine confía en su equipo, pero existe la posibilidad de que quede eliminado con 3 resultados.

“Si queremos aspirar a algo más dentro de la competición, cuando juegas en tu casa tienes que hacer prevalecer y estamos con esta condición en nuestras manos y hay que hacer prevalecer el [Estadio] Azteca [ahora Banorte] con la gente en nuestra cancha y seamos el América que todos queremos ser: bastante ofensivo”, declaró después del partido el entrenador brasileño, quien pidió a un jugador que llegó como estrella y hoy podía irse antes de lo esperado.

El conjunto azulcrema no marcó gol de visitante, hecho que lo concidicona en el partido de vuelta.|Club América

Los resultados que dejarían fuera al América

El cuerpo técnico de las Águilas confía en que en el partido de vuelta podrán remar contracorriente y avanzar a la antesala por el título de la competencia, pero les puede venir en contra no haber marcado de visitante. No obstante, para dicho duelo el club regresará a su renovada casa, el Estadio Banorte.

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Empate con goles: América está obligado a meter un gol para clasificar a la Semifinal del torneo, ya que si el conjunto de la MLS le marca un gol, está eliminado. Perder por uno o más goles: El conjunto azulcrema debe sí o sí salir de su casa con el triunfo en la bolsa, ya que perderlo por uno o más goles lo dejaría en la lona. Empate sin goles: Si bien este resultado mandaría el partido a tiempo extra y, en dado caso, a penales, es un riesgo que el conjunto de Coapa no querrá correr, por lo que buscará a toda costa ganar el partido.

El partido de vuelta entre América y Nashville será el 14 de abril a las 9:30 de la noche (hora centro de México), pero antes de ello, este fin de semana tendrán un duro duelo al disputar el Clásico Joven ante Cruz Azul.