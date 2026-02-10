André Jardine está contentísimo porque la directiva de América por fin le cumplió sus deseos: esto es lo que pasó

Mientras muchos se preguntan cómo juega Thiago Espinosa , quien sería el último refuerzo de Club América; André Jardine por fin está contentísimo porque la directiva de las Águilas por fin le cumplió sus deseos. Lo que pasó es que finalmente lo escucharon más que en los mercados de fichajes anteriores y le dieron “las llaves del club”, como se acostumbra a decir.

Resulta que por fin los altos mandos del América escuchan al entrenador brasileño de 46 años en sus pedidos para los fichajes y las salidas. Está a las claras que la mayoría de los refuerzos que han llegado en este mercado de fichajes del Clausura 2026 fueron pedidos por él. No por nada la mayoría han sido de Brasil, como Raphael Veiga, con quien tienen una estrategia clara .

Además de eso, los altos mandos le dieron la confianza y responsabilidad de llevar el timón del barco, pues cesaron de su cargo a Diego Ramírez, quien fue director deportivo de los de Coapa entre 2021 y el comienzo de este 2026. En ese marco, prácticamente todo lo que refiere al armado de la plantilla pasa por las ideas de Jardine, el técnico tricampeón.

En este mercado de fichajes de invierno, Club América rompió el mercado y fichó a los brasileños Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius de Lima (a última hora). También tuvo los regresos de Fernando Tapia y Aaron Mejía, que serán bien considerados por André Jardine. Sin dudas llegan como posibles grandes refuerzos.

Para completar la lista de altas del América para el Clausura 2026 el nombre que toma protagonismo es el de Thiago Espinosa, a quien ya inscribieron como refuerzo en el ente correspondiente pero no ha sido anunciado oficialmente porque está realizando la visa de trabajo para que el gobierno de México acepte su ingreso.

Mientras tanto, André Jardine ha perdido jugadores que quería que salgan, casos como los de Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky, Allan Saint-Maximin y Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre. También se sumó la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis, quizás la que el DT menos quería que sucediera. De todos modos, está contento con la directiva.

