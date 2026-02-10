Club América aplicó esta estrategia maestra para que Raphael Veiga brille más que nunca

Club América tiene una jugada maestra para fichar luego del periodo de transferencias a 2 futbolistas más. En este mercado de fichajes ya incorporó algunos futbolistas desde el Brasileirao y el último en llegar fue Raphael Veiga, un verdadero ídolo del Palmeiras. Pero para que se adapte rápido en este Clausura 2026, las Águilas hicieron una estrategia perfecta y elogiada.

Mientras que un ex jugador del América ahora está brillando en la Argentina , en la actualidad las Águilas de Coapa quieren que el futbolista brasileño brille cuanto antes en la Liga BBVA MX. Para eso la estrategia de André Jardine y el resto de la plantilla es hacerlo sentir cómodo en los vestidores. Tal es así que hasta le ponen música de su país.

Raphael Veiga se siente muy feliz en Club América

En las últimas horas el América publicó un video del brasileño. “Todos me recibieron muy bien, me desearon mucha suerte. Pusieron música brasileña dentro del vestidor, entonces eso facilita mi adaptación. Así que yo estoy muy contento con cada uno de los jugadores, con cada uno de los miembros del staff desde que llegué porque han facilitado muchas cosas para mí”, expresó.

Cabe destacar que el mediapunta de 30 años llegó al América desde el Palmeiras del Brasileirao por un préstamo con cargo y opción de compra obligatoria si se alcanzan algunos objetivos. Las Águilas lo quieren ver brillar cuanto antes.

El nivel de estudios de Raphael Veiga, nuevo jugador del América

Los números de Raphael Veiga a lo largo de su carrera

Con el Club América como su nuevo equipo, Raphael Veiga está en su cuarto equipo como futbolista profesional. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números del brasileño a lo largo de su carrera en el futbol: