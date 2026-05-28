André Jardine podría empezar con el pie izquierdo el Apertura 2026: hay una mala noticia

Mientras que André Jardine ya planea cómo será su 11 ideal para el Apertura 2026, el Club América ha recibido una mala noticia, pues todo indica que iniciará el próximo torneo de la Liga BBVA MX sabiendo que no podrá contar con algunos de sus mejores futbolistas por razones un tanto extrañas. Las Águilas arrancan con el pie izquierdo.

El Nido ya trabaja a marchas forzadas en la planeación del siguiente certamen. Tras la culminación del Clausura 2026, la cúpula azulcrema y su cuerpo técnico entienden que no puede haber más tropiezos y que se necesitan títulos, pues así se lo exigen sus aficionados. Sin embargo, la modificación en el calendario FIFA podría afectar esto.

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Una modificación inesperada que sacude los planes del Club América en la Liga BBVA MX

Los planes de la entidad mexicana podrían dar un duro revés al América debido a una modificación en la calendarización del futbol mexicano. La directiva ha encendido las alarmas al percatarse de una decisión organizativa que colocará a la plantilla en una situación de desventaja (al igual que otros equipos) en momentos determinantes del semestre.

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Según reportó el diario Marca, el certamen veraniego arrancará el jueves 16 de julio, pero la gran controversia surge con una regla que no ayuda al América: el Apertura 2026 no suspenderá sus actividades durante los paros internacionales de septiembre y octubre. Esto obligará al cuerpo técnico a disputar puntos oficiales sin sus piezas más valiosas.

El dolor de cabeza para André Jardine y sus seleccionados

Esta determinación impacta a Jardine, pues el estratega brasileño sabe que su plantel suele tener convocados a la Selección Mexicana y a diversos combinados sudamericanos en las eliminatorias. Competir sin sus figuras internacionales dejará al cuadro de Coapa con cierta desventaja.

América ha sufrido la baja de sus seleccionados en otras ocasiones

Si bien es cierto que no hubo una gran convocatoria de jugadores del América a la Selección Nacional de México, la plantilla de las Águilas cuenta con futbolistas de diferentes nacionalidades que acostumbran a ser citados por sus entrenadores.

El club cedió un promedio de futbolistas alto en las ventanas FIFA durante el año. Se estima que el conjunto de Coapa tendrá que afrontar entre 3 y 4 jornadas del campeonato regular con una alineación alternativa.

