Club América ya tiene listo el reemplazo de Malagón: este es el crack que defenderá el arco

El Club América ya sabe que no contará con una de sus piezas más importantes en caso de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. Resulta que Luis Malagón, una de las prioridades de Javier Aguirre en la Selección Mexicana , se deberá reportar de forma anticipada con el combinado nacional para afrontar la preparación previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este contexto, la directiva se movió en el mercado y cerró la llegada de un nuevo portero.

Max Serrano es nuevo portero del Club América

Las Águilas confirmaron la contratación de Max Serrano, portero de 19 años que llega con el objetivo principal de integrarse a las categorías de formación del club. El arquero cuenta con un paso por Cimarrones de Sonora y llevaba más de un año y medio formando parte de Toluca. De esta manera, el guardameta llega a Coapa como plan de emergencia ante la inminente ausencia de Malagón , aunque no se perfila para ser titular.

Max Serrano firmó con el América

¿Qué portero reemplazará a Luis Malagón en el América?

Ante la contratación de Serrano, todo parece indicar que Rodolfo Cota, experimentado portero de 38 años, será el encargado de tomar el lugar de Malagón mientras esté defendiendo la camiseta de México. Cabe destacar que el canterano de Pachuca se encuentra cedido en el América, pues su ficha le pertenece al Club León.

El rol que tendrá Max Serrano en el América

En un principio, Serrano llegó a Coapa con el objetivo de integrar las filas de las fuerzas básicas del equipo azulcrema. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por André Jardine contempla, dependiendo de su rendimiento y adaptación, que el joven guardameta podría pelear por un lugar como opción en el banquillo del primer equipo durante la ausencia de Malagón.

Las virtudes de Max Serrano, el nuevo portero del América

Serrano cuenta con 1.85 metros de altura, siendo destacable para un portero. Una de sus virtudes más destacadas a su corta edad es su buen juego aéreo, algo que siempre se ha puesto en duda. Además, también destaca por su salida de balón con los pies, siendo fundamental para iniciar jugadas desde el sector más bajo de la defensa.

Nacido en Arizona, Estados Unidos, Max llega proveniente de los Diablos Rojos tras terminar contrato y su misión será ir escalando, poco a poco, hasta llegar al primer equipo y convertirse en una opción en la portería que Cota defenderá durante una hipotética Liguilla del Clausura 2026.