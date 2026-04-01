Christian Martinoli estalla contra los aficionados del Club América por esta insólita razón

La Selección Nacional de México tuvo como figura principal a un futbolista de Chivas de Guadalajara. No obstante, también algunos elementos con presente o pasado en Club América fueron muy bien valorados por el entrenador Javier Aguirre y por el público mexicano. En ese marco, Christian Martinoli estalló contra los aficionados americanistas por una insólita razón.

Luego de la narración de Christian Martinoli al gol de Gignac en Tigres vs. Rayados que lo volvió tendencia, ahora quienes opinaron del periodista de TV Azteca fueron los aficionados americanistas, enojados por críticas a ex jugadores del América que representan a México, como es el caso de Julián Quiñones. El reportero respondió en la transmisión de México - Bélgica.

Esto dijo Christian Martinoli sobre Julián Quiñones y los aficionados del Club América

Se estaba por terminar el primer tiempo del partido entre México y Bélgica cuando el narrador, Christian Martinoli, brindó una opinión sobre “La Pantera” en medio del relato. Pues el reportero de TV Azteca expresó: “Quiñones ha dado los mejores 38 minutos desde el paso a la Selección Mexicana”.

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Además, agregó: “Con este comentario espero que los americanistas que aventaron la madre desde hace 3 días a la fecha, ahora cierren el océano. ¿O nada más cuando critico a Quiñones? ¿O cómo es? ¿Solamente cuando no les gusta lo que se dice o cómo es? Por mí que se…”.

Ya para que no llore el America JAJAJ pic.twitter.com/5ftLLJTLO3 — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026

Está claro que el narrador de TV Azteca tenía cierto enojo por las críticas infundadas que recibió en redes sociales al realizar su análisis de lo que fue el rendimiento de algunos futbolistas en el partido entre la Selección Mexicana y su par de Portugal. Ahora el jugador del Al-Qadisiya mejoró, y el propio Martinoli así lo reconoció.

Los números de Julián Quiñones con la Selección Nacional de México y con el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, así le fue a Julián Quiñones en México:

20 partidos jugados

11 encuentros como titular

2 goles marcados

0 asistencias aportadas

Por su parte, así fue la carrera del delantero de 29 años, Julián Quiñones, en el Club América: