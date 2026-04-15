André Jardine reveló la única condición que debe cumplirse para renunciar al Club América

Nashville dio el batacazo en la Concacaf Champions Cup 2026 y el Club América fue eliminado en el Estadio Azteca (ahora Banorte) tras perder 0-1 el partido y el global. Ante semejante fracaso, el entrenador André Jardine habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de renunciar y hay una única condición que debe cumplirse para dejar el cargo.

Mientras que mucho se habló de por qué no jugó Henry Martin en América vs. Nashville, lo cierto es que hubo muchas polémicas y quejas de la afición al ver la derrota en su propia casa siendo favoritos a pasar de ronda. Ante toda esta situación, el estratega brasileño reveló que, si el grupo de jugadores o la directiva ya no confía en él, presentará su renuncia.

André Jardine se refiere al futuro del América|Azteca Deportes

Lo que dijo André Jardine sobre renunciar tras la eliminación en Concachampions

Al ser consultado sobre si su ciclo estaba cumplido, Jardine expresó: “Ya respondí esa pregunta, no sé cuándo, pero ya me la hicieron. Yo siempre imagino dos hipótesis a la hora de cerrar un ciclo”. Con esa frase, el DT brasileño hace referencia a que renunciará si ve problemas internos en el plantel o si siente que Santiago Baños o Emilio Azcárraga Jean ya no confían en él.

TE PUEDE INTERESAR:



Tras esto, Jardine mencionó cuál es su primera hipótesis para dejar de ser DT de las Águilas de Coapa. “Cuando la directiva ya no crea más en nuestro trabajo, el día que Baños o el patrón crean que el mejor camino para América sea un cambio. Tienen total derecho, ellos deciden y tienen que tener un entrenador en el que crean que está a la altura”, sostuvo.

André Jardine: “No me voy a ir del América al menos que la directiva ya no confíe en mí o que los jugadores ya no crean en el proyecto”.



Mañana será un día importante para definir el futuro de André en el club, me dolerá mucho si se va. pic.twitter.com/Zz1gI8WfIj — Roberto Haz (@tudimebeto) April 15, 2026

Asimismo, agregó: “Y la segunda hipótesis es si yo siento que el grupo ya no se conecta más conmigo, si el grupo está con algún problema internamente...”.

André Jardine tiene un día clave en Club América

Al margen de las dos hipótesis que maneja el entrenador tricampeón de la Liga BBVA MX, aseguró que aún no siente esas dos cosas. “No es exactamente lo que siento en este momento, ni en relación a la directiva ni en relación al grupo. Pero sé que estas situaciones cambian rápido”, expresó.

Además, dejó en claro que vive horas claves. “Mañana (por este miércoles) será un día importante para hacer los análisis con la directiva y el grupo de jugadores. Si yo siento respaldo de ambas partes, seguiré. El día que sienta que no hay respaldo, será el día que me iré”, finalizó.

