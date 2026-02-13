André Jardine ya sabe con quién reemplazará a Kevin Álvarez ante malos resultados

En los últimos tiempos se incluyó a Kevin Álvarez como uno de los 5 jugadores que no rindieron en Club América y podrían ser bajas para 2026. Pero con los problemas físicos que hubo en el último tiempo, el jugador de 27 años es el único que puede cubrir el puesto del lateral derecho en las Águilas. O al menos eso se creía hasta ahora que André Jardine encontró otro.

Todos los caminos conducen a que el entrenador brasileño podría reemplazar a Kevin Álvarez –quien fue defendido por una estrella del América– en los próximos meses. Distintos reportes aseguran que Dagoberto Espinoza se está recuperando muy bien de su rotura de ligamentos en la rodilla, lesión severa pero que está manejando bien.

Todo indica que el Espinoza, de 21 años, es esperado con ansias por el entrenador Jardine para reemplazar a Álvarez o, al menos, ponerle algo de competencia para que eleve su nivel de juego.

Kevin Álvarez no tiene buenas estadísticas en Club América

De acuerdo al sitio SofaScore, Kevin Álvarez no está en ninguno de los podios de estadísticas positivas del Club América en este Clausura 2026. A su vez, se encuentra liderando el primer lugar entre los jugadores de las Águilas con más ocasiones claras falladas (2) y también es el futbolista con más posesiones perdidas por partido (13.2).

El promedio de puntaje del lateral derecho de 27 años no ha sido bueno, sobre todo desde el Apertura 2025, donde tuvo un promedio de 6.48 de valoración, sin superar en ningún mes la barrera de los 6.8. Por otro lado, en lo que va del 2026 tuvo 7.1 en enero y 6.7 en lo que va de febrero, pero de todos modos sigue liderando únicamente las estadísticas negativas del club.

Cabe destacar que el defensor ha jugado 106 partidos con el Club América, siendo 80 de ellos como titular. Además, ha marcado 5 goles, ha aportado 10 asistencias y ha sido expulsado en 2 oportunidades. Fue parte del histórico plantel que logró el tricampeonato de la Liga BBVA MX.

La caída del precio de Kevin Álvarez ha sido notable en Club América

Según el sitio Transfermarkt, especializado en finanzas en el futbol, el América pagó más de 10 millones de euros al Pachuca por Kevin Álvarez. En ese momento (julio de 2023) estaba cotizado en €7M. Sin embargo, en la actualidad su valoración de mercado bajó mucho y su precio estimativo es de 2.5 MdE.

