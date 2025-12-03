¡OBRA DE ARTE! El Golazo BRUTAL de Ángel Correa que enloqueció a todos | Cruz Azul 0 - 1 Tigres | Semifinal Ida
Ángel Correa firmó un gol brutal, de esos que se gritan con furia. Con un disparo potente y colocado, el delantero sacó un verdadero misil imparable que dejó sin oportunidades al portero y desató la locura en el estadio.
