¡OBRA DE ARTE! El Golazo BRUTAL de Ángel Correa que enloqueció a todos | Cruz Azul 0 - 1 Tigres | Semifinal Ida

Ángel Correa firmó un gol brutal, de esos que se gritan con furia. Con un disparo potente y colocado, el delantero sacó un verdadero misil imparable que dejó sin oportunidades al portero y desató la locura en el estadio.

Azteca Deportes
Liga MX
Tigres de la UANL
Cruz Azul
