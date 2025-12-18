Su precio cayó como nunca, pero Ángel Sepúlveda asegura todo lo contrario: esto dijo al llegar a Chivas

Ángel Sepúlveda será oficializado como el segundo refuerzo de Chivas, si todo sale como corresponde. El delantero de 34 años ya se encuentra en Guadalajara para realizarse los exámenes médicos correspondientes y estampar su firma tras dejar Cruz Azul. Junto con Brian Gutiérrez , el ‘Cuate’ será uno de los refuerzos del conjunto de Gabriel Milito para afrontar el Clausura 2026 y, según su perspectiva, llega en su mejor momento.

Ángel Sepúlveda afirma estar en su mejor momento como futbolista

“Muy contento de volver a Chivas. Estoy preparado para este reto, creo que me agarran en mi mejor momento…”, fue lo que expresó el atacante tras bajar del avión en Guadalajara, listo para tener su segunda experiencia en el conjunto rojiblanco. Sin embargo, sus declaraciones no dicen lo mismo que su valor de mercado, el cual ha estado cayendo en picada este último tiempo.

|Instagram @angel_sepulveda15

El precio del ‘Cuate’ Sepúlveda no para de caer

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Sepúlveda tiene un valor de mercado de apenas 700 mil euros, su precio más bajo desde hace 14 años precisamente. Cabe destacar que el ‘Cuate’ llega para pelear por un lugar junto a Armando González y Ricardo Marín, quien regresó a Chivas tras haber jugado cedido en Puebla.

Así fue el último semestre de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Durante la segunda mitad del 2025, ‘Sepu’ jugó un total de 24 partidos con la camiseta de La Máquina, aunque sus números no son descabellados: 7 goles y 3 asistencias entre todas las competiciones. Sin embargo, el ‘Cuate’ firmó 39 goles en su etapa como cementero y, además, logró ganar la CONCACAF Champions Cup 2025, torneo donde se coronó como el campeón de goleo.

Ángel Sepúlveda ya sabe lo que es jugar en Chivas

El ‘Cuate’ Sepúlveda ya sabe lo que es jugar en Chivas, pues tuvo un breve paso por la institución en el Apertura 2018, cuando el equipo era dirigido por José Cardozo. El experimentado delantero permaneció en el club solo por ese semestre y disputó 10 partidos entre Liga BBVA MX y Copa BBVA MX. Además, no realizó el viaje con el resto del plantel hacia el Mundial de Clubes 2018.