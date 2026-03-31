Llegó como figura a Chivas en el Clausura 2026 y hoy vale menos de 600 mil euros

Gabriel Milito dio en la tecla con varios jugadores en el más reciente mercado de fichajes de Chivas. Ejemplos como el de Brian Gutiérrez, quien fue figura en el México vs Portugal, respaldan las decisiones del entrenador argentino a la hora de estructurar la plantilla rojiblanca. Sin embargo, otro futbolista que llegó al Verde Valle como figura cuenta con un valor de mercado extremadamente bajo.

Se trata de Ángel Sepúlveda, delantero con más de 100 goles anotados a nivel clubes. Llegó al Guadalajara desde Cruz Azul y, según el propio futbolista, aceptó tener un rol secundario en el equipo de Milito. Sus números en la presente temporada son realmente buenos para un habitual suplente, no obstante, su valor de mercado ronda los 600 mil euros de acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt.

|Crédito: Chivas / X

Su precio se vio afectado, principalmente, por su longeva edad para el futbol. Actualmente, Sepúlveda tiene 35 años y su valor de reventa ha caído en picada. De todos modos, demostró ser un jugador de gran utilidad para Milito, quien piensa al delantero como reemplazo natural de Armando González, en caso de que este viaje con la Selección Mexicana a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El gran presente de Sepúlveda en Chivas

A pesar de no ser titular en el cuadro rojiblanco, el ex Cruz Azul vio minutos en los 12 partidos que Chivas jugó en el Clausura 2026 hasta el momento. Con vistas en la Liguilla, el entrenador argentino comenzó a alinear a Sepúlveda como titular a partir de la Jornada 10 en el Clásico Tapatío y, desde entonces, solo ha sido suplente en el partido pendiente ante León por la Jornada 9.

|Chivas de Guadalajara

Durante los últimos encuentros, el experimentado atacante se ha destacado con goles y asistencias, además de potenciar a sus compañeros como ‘Hormiga’ González. Estos son sus números:



Partidos jugados: 12.

Goles: 3.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 421.

Sepúlveda viene de marcar en el Clásico Tapatío

Mientras transcurre el parón de selecciones por fecha FIFA, Chivas y Atlas jugaron un partido amistoso que tuvo a Sepúlveda como figura. El delantero marcó para los rojiblancos en el minuto 56 del encuentro, luego de un tiro de esquina a favor del Rebaño. Ángel anticipó al a defensa rojinegra y peinó el balón con precisión dentro del área, dejando sin opciones al portero rival. Gracias a su gol, Guadalajara se quedó con la victoria en Los Ángeles.

